Da Fertilia per raggiungere la terra dei padri  

Tra l’equipaggio dell’imbarcazione Klizia c’è soprattutto il comandante Giulio Marongiu, 85 anni da compiere il 13 agosto, giorno in cui l’ex peschereccio, se tutto andrà secondo i piani, si troverà già a Civitavecchia. È emozionato e grato di poter far parte del progetto “Ritorno alla Terra dei Padri”: una navigazione di oltre 800 miglia attraverso le terre del Ferrarese, del Veneto, della Venezia Giulia e dell’Istria, da cui giunsero le principali comunità che costituirono Fertilia insieme ai sardi e agli algheresi. «Ho lasciato Pola da esule all’età di otto anni – racconta Giulio Marongiu – e non ci sono mai più tornato»: troppo il dolore per le sofferenze patite dalla sua famiglia. Nel team che lo accompagnerà in questo straordinario viaggio anche il figlio Federico, l’amico Mauro Manca, nipote di esuli e Giuseppe Bellu, di madre veneta. «Fertilia in questo momento ha l’opportunità di raccontare la sua storia», dice Bellu. «Non è il viaggio di quattro avventurieri, ma è il viaggio di tutti. Ritorniamo alla terra di mio padre, – spiega Federico Marongiu – e ciò che chiediamo è di seguirci attraverso la nostra pagina, ecomuseoegea.org, dove ci saranno aggiornamenti e video».

Klizia molla gli ormeggi

Ieri mattina, nel porto di Alghero, una breve cerimonia di saluto alla città prima di intraprendere la lunga traversata. C’erano il sindaco Mario Conoci e tantissimi cittadini. «Andremo a riscoprire emozioni fortissime – aggiunge Mauro Manca – saluteremo Fertilia, passando sotto la Piazza San Marco, per poi dirigere la prua verso Capo Galera, per far rotta verso il Porto di Stintino, prima tappa del nostro viaggio». Klizia è uscita dal porto scortata da una motovedetta della Guardia Costiera. La navigazione proseguirà lenta toccando i porti di Castelsardo, antica roccaforte dei Doria, Santa Teresa di Gallura, ultima tappa sarda del viaggio, Solenzara e Bastia in Corsica, dell’Isola di Capraia, di Livorno e dopo due tappe a Punta Ala e a Porto Ercole sarà la volta di Civitavecchia. Proprio nel porto laziale il 13 agosto l’equipaggio festeggerà l’ottantacinquesimo compleanno del suo comandante, prima di proseguire per Fiumicino, Anzio e Gaeta, ultima tappa tirrenica che ospitò ben tre campi profughi in cui transitarono migliaia di esuli di Istria, Fiume e Dalmazia.

Nell’Adriatico

Il viaggio riprenderà il 25 agosto da Ancona. Ferrara sarà la prima grande tappa del Ritorno alla Terra dei Padri. Dopo una sosta a Rimini infatti il Klizia ormeggerà a Porto Garibaldi mentre l’equipaggio si dirigerà nella città estense, per incontrare il sindaco Alan Fabbri. Lungo le coste adriatiche Klizia riprenderà la sua navigazione verso Chioggia, città dalla quale, nella primavera del 1948, partirono 13 pescherecci con a bordo 53 famiglie di esuli fuggiti in particolare dall’Istria. Un viaggio avventuroso che li portò a Fertilia, meta voluta da un giovane prete, don Francesco Dapiran. La tappa successiva sarà Venezia, la città simbolo di cui Fertilia porta le effigi. L’imbarcazione dirigerà poi la prua verso Trieste, capitale morale dell’esodo, che rappresenterà un primo ricongiungimento con le radici della comunità giuliano dalmata. A settembre sarà la volta di Gorizia, città simbolo del confine orientale. La navigazione dell’imbarcazione di Giulio Marongiu, con il suo equipaggio al completo, solcherà quindi le acque istriane giungendo dapprima a Capodistria, quindi a Pirano in Slovenia, e poi raggiungere la città di Rovigno in Croazia. «Sarà per me una grandissima emozione mettere per la prima volta il piede su quella terra che ho abbandonato da bambino», ammette il comandante Marongiu.

RIPRODUZIONE RISERVATA