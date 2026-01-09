Da Fenu a Todde: coro di no al 41 bis 

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro arriverà a Nuoro tra la fine di gennaio e i primi di febbraio per visitare il carcere di Badu ’e Carros e incontrare il territorio. L’annuncio è stato dato ieri dal sindaco Emiliano Fenu nel corso del Consiglio comunale aperto (presenti parlamentari, magistrati, cittadini, consiglieri regionali e tantissimi sindaci) dedicato al tema del regime di 41 bis esclusivo nel carcere nuorese, una seduta che ha assunto fin da subito un valore politico e civile rilevante. Il Consiglio comunale ha approvato una risoluzione che chiede l’apertura di un tavolo di confronto tra Governo, ministero della Giustizia, Regione ed enti locali e una ferma opposizione a qualsiasi ipotesi di esclusività del 41bis nel carcere di Nuoro. Del Mastro troverà una Sardegna che da Nuoro chiede all’unanimità di fermare quello che pare un progetto che nessuno nel territorio vuole, definito «una punizione» dalla presidente della Regione Todde.

La Regione

Dal confronto è emersa una presa di posizione netta e trasversale: Nuoro e la Sardegna non intendono diventare la “Cayenna sarda” dei mafiosi, un luogo di confinamento scelto per ragioni geografiche e trasformato in risposta automatica alle esigenze della sicurezza nazionale. Il dibattito si è aperto con gli interventi dei consiglieri comunali, che hanno richiamato la necessità di evitare strumentalizzazioni e di affrontare il tema con responsabilità. La presidente Alessandra Todde, ricordando la presa di posizione già durante la conferenza Stato-Regione, ha sottolineato come «non stiamo parlando solo dell’esclusività del carcere di Badu ’e Carros, ma di Uta e Bancali. Tre carceri speciali dedicate al 41 bis. Questo è un disegno, non è semplicemente prendere Nuoro e trasformarla in un contesto dedicato, ma prendere la Sardegna e punirla. La Sardegna vuole avere un rilancio economico e non partendo da certi contesti». Annuncia l’intenzione di portare la risoluzione approvata dall’assemblea comunale a Nuoro all’attenzione del Consiglio regionale. «L’insularità non può diventare una condanna né una condizione ideale per concentrare il 41 bis - ha affermato Todde - non ci sono colori e bandiere, questa risoluzione deve diventare una battaglia unitaria dell’intera Sardegna».

Il no della Sardegna

Il sindaco Fenu ha chiarito il senso della posizione della città: «Non stiamo mettendo in discussione la sicurezza dello Stato, ma difendendo il diritto di Nuoro a non essere trasformata in un carcere a esclusività 41 bis. La città chiede confronto, trasparenza e rispetto». Rivendicazioni anche dei consiglieri comunali. Pierluigi Saiu ha però ricordato che nel 2020, col ministro Bonafede (presenti Fenu e Todde in Parlamento) si spianò la strada a quello che succede oggi. Posizioni simili a quella di Francesca De Ambrosis, Maura Chessa che chiede «compensazioni», e Ivan Pinna. Dalla maggioranza il no di Giuseppe Soddu, Matteo Cicalò, Paola Siotto e Angelo Coda.

