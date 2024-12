Da ex mattatoio a polo culturale 

L’ex mattatoio di Santa Giusta prima o poi dovrebbe diventare un centro culturale. Per adesso l’enorme edificio è solo una grande incompiuta. Il Comune però non molla e tenta ancora una volta di trovare le risorse per la ristrutturazione e l’ampliamento.

Le risorse

Pochi giorni fa la Giunta del sindaco Andrea Casu ha deciso di dare mandato agli uffici per partecipare al bando promosso dalla Regione per “interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla riqualificazione e al riordino degli ambiti urbani”. Per il progetto di trasformazione dell’ex mattatoio in un centro culturale d’eccellenza, il Comune ha chiesto un finanziamento di 760mila euro, ma il progetto sarà cofinanziato con 140mila euro di fondi comunali. E chissà se questa volta la richiesta andrà a buon fine.L’amministrazione di Santa Giusta ci aveva già provato: tra i vari progetti presentati tre anni fa nell’ambito del Pnrr aveva inserito anche la ristrutturazione dell’ex mattatoio che però non era stato finanziato. Si tratta dell’immobile, che sorge in località “sa Terrixedda” tra la zona artigianale e Cuccuru ‘e portu, che era stato parzialmente ristrutturato negli anni ‘80 poi tutto si fermò. Per ridare vita allo stabile di mille metri quadrati il Comune aveva presentato un progetto da 900mila euro ma finora tutto è rimasto sulla carta.

Il futuro

«Non possiamo perdere i soldi già utilizzati per la progettazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì – per questo abbiamo deciso di partecipare a questo nuovo bando. Gli esperti del Pnrr hanno già rimodulato il progetto per presentare un’altra richiesta di finanziamento. L’ex mattatoio, una volta ristrutturato e ampliato, potrà ospitare attività di vario genere».

