Da ex cantina a polo culturale 

«Il progetto prevede di realizzare un museo del vino, per mantenere vivo il ricordo dell’ex cantina sociale – spiega Pili – In un’altra area verrà costruita una sala polifunzionale che potrà essere utilizzata come teatro e centro congressi. Per fondere l’ex cantina con il centro abitato, si demoliranno le recinzioni». Ci sarà ancora da lavorare sulla parte che si affaccia in via Marceddì, precisa il sindaco: «Il progetto è ancora da sviluppare, condivideremo le nostre idee con il paese».

Da questo enorme complesso che si estende da via Marceddì a via Andrea Doria, in forte degrado (in alcune parti sono rimasti solo i muri perimetrali), un tempo di proprietà della società cooperativa Cantine Terralba e motore della vita economica del territiorio, l’amministrazione vorrebbe creare un luogo di incontro e di sviluppo insieme alla promozione dei prodotti locali.

«L’obiettivo delle parti era che il complesso edilizio andasse non al Comune in quanto tale, ma alla collettività, essendo stato un edificio che ospitò un’attività importante a livello regionale. È stata una delle prime cantine nate in Sardegna, attorno alla quale si è sviluppata la cittadina», commenta il sindaco di Terralba Sandro Pili.

Da molti anni è in stato di abbandono, e ora finalmente arriva la svolta: l’ex cantina sociale di Terralba entra di fatto nel patrimonio comunale. Si è conclusa in questi giorni la compravendita con il Municipio che ha acquisito l’intera area per 274mila euro.

Il futuro

Il finanziamento

La proposta del Comune arriva a seguito della partecipazione nel 2018 al bando della Regione dedicato ai programmi integrati per le periferie, che aveva visto l’amministrazione aggiudicataria di un finanziamento di un milione e 150mila euro. Il contributo in parte è servito all’acquisizione della cantina e in parte verrà utilizzato per la realizzazione dei primi interventi di miglioramento.

«Un milione non è poco, ma rispetto alla grandezza del complesso non è tantissimo. In più, si aggiunge l’aumento recente del costo dei materiali – valuta il primo cittadino – Chiederemo altri finanziamenti alla Regione, non escludiamo la partecipazione a bandi europei».

I passaggi

Sandro Pili illustra i primi passaggi che porteranno agli interventi di riqualificazione dell’ex cantina: «È in corso il progetto urbanistico che prevederà la rifunzionalizzazione, la manutenzione e la nuova destinazione d’uso del complesso edilizio».

Si dovrà attendere ancora qualche mese prima dell’inizio dei lavori: «Il progetto esecutivo del primo lotto ci impegnerà almeno un anno. Non si possono fare grandi previsioni, ma il nostro obiettivo è fare un minimo di manutenzione e di messa in sicurezza, con la prima riqualificazione di una parte dell’area», conclude il primo cittadino terralbese.

