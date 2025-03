Da esterna a portiere: i tanti ruoli di Enrica Lupo 

Farebbe di tutto pur di aiutare il suo Caprera a tornare in Serie C, anche giocare in porta. Enrica Lupo, a Selargius, nella prima giornata di ritorno del torneo di Eccellenza ha esordito tra i pali (per l’indisponibilità della titolare Giorgia Eleonora Rossetti) dopo un girone di andata disputato nel suo ruolo naturale di esterno sulla fascia sinistra. Sabato scorso ha poi restituito tuta e guantoni alla legittima proprietaria, nella semifinale di Coppa Italia, vinta per 4-0 sul Tortolì.

Multitasking

Stare tra i pali non è una novità per Lupo, che proprio da portiere ha iniziato la sua carriera all’età di sei anni nelle giovanili del Torino. L’ex granata è una calciatrice a tutto tondo, avendo giocato per lunghi tratti anche come attaccante prima di collocarsi stabilmente sulla fascia. «Mio padre giocava in porta e seguendo le sue orme ho cominciato tra i pali. Poi mi hanno spostato in attacco, segnavo tanto e per un po’ ho giocato davanti», spiega la ventinovenne giocatrice torinese, originaria di Venaria Reale: «Giocare in porta mi diverte e mi fa tornare un po’ bambina. Il mio ruolo però è quello di esterna sinistra, ma ho giocato anche da centrocampista».

Dal 2016 l’eclettica calciatrice piemontese veste i colori biancoverdi della squadra isolana, che vuole riportare più in alto possibile dopo l’amara retrocessione dello scorso anno. «Abbiamo conquistato la finale di Coppa Italia, ora c’è il campionato. Ho sempre pensato che per la promozione sarebbe stata una lotta a due con l’Atletico Uri e così sarà. Tra due giornate c’è lo scontro diretto, si deciderà tutto lì».

RIPRODUZIONE RISERVATA