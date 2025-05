Da Emanuela Orlandi a Serena Mollicone, omicidi senza autore 

Li chiamano “cold case”, letteralmente “casi freddi”, vicende che si chiariscono non “a caldo” ma dopo molto tempo. Si può parlare tuttavia anche di errori giudiziari o vicende che si riaprono dopo anni per i motivi più svariati, grazie a una nuova testimonianza, a tecnologie più avanzate nelle indagini oppure semplicemente per un caso fortuito. Certo è che in questo periodo le cronache sono ricche di casi di questo genere e le trasmissioni e i documentari del genere “crime” riempiono i palinsesti televisivi o l’offerta dei canali on demand.

Il caso di Burcei

Basti pensare alla storia, umana e giudiziaria, di Beniamino Zuncheddu, l’allevatore di Burcei che ha trascorso 33 anni in carcere prima che qualcuno gli dicesse, con una sentenza: «Scusi, ci siamo sbagliati». Zuncheddu aveva 26 anni quando fu arrestato e un anno dopo condannato per l’uccisione a colpi di fucile di tre pastori, Gesuino Fadda, suo figlio Giuseppe e un loro dipendente, Ignazio Pusceddu, l’8 gennaio del 1991 nelle campagne del paese. Un quarto uomo, Luigi Pinna, genero di Gesuino Fadda, pur gravemente ferito sopravvisse alla strage e affermò di non riconoscere l’aggressore salvo poi identificare l’assassino in Beniamino Zuncheddu. Un riconoscimento che, sulla base del processo celebrato dopo la riapertura del caso, sarebbe stato influenzato dalle foto mostrate a Pinna da un poliziotto che allora conduceva le indagini. Un errore giudiziario, hanno stabilito i giudici, dopo il ricorso presentato dall’avvocato Mauro Trogu.

Garlasco

In questi giorni continua a destare scalpore la riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007 nella villetta della famiglia. Condannato per l’omicidio il suo fidanzato, Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di carcere. In questo caso, sono proprio le nuove tecniche investigative a permettere una riapertura dell’inchiesta, visto che oggi è possibile comparare con maggiore precisione alcune tracce, come la pelle trovata sotto le unghie di Chiara oppure una chiazza (sangue?) nella casa di Garlasco, con il Dna di possibili sospetti, tra cui Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara.

Orlandi e Gregori

Le nuove tecnologie, invece, non hanno cambiato il corso della vicenda di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, scomparse dal 1983 a breve distanza, circa un mese, l’una dall’altra, e su cui sia la giustizia italiana che quella vaticana (la Orlandi viveva dentro lo Stato pontificio) non riescono a fare luce. Al momento, tra indagini sulla Banda della Magliana che si intrecciano con le vicende dello Ior, depistaggi di sedicenti agenti segreti, collegamenti con l’attentato a Giovanni Paolo II, non si è venuti a capo della scomparsa, nonostante una Commissione parlamentare d’inchiesta indaghi sul caso, di cui peraltro si era occupato a lungo Andrea Purgatori, giornalista del Corriere della Sera e autore di film e inchieste sui casi irrisolti.

Cesaroni e Mollicone

Fanno parte a pieno titolo di questa schiera anche gli omicidi di Simonetta Cesaroni, avvenuto in un ufficio di via Poma, a Roma, dove la ventenne lavorava nel 1990, e di Serena Mollicone, 18 anni, scomparsa ad Arce, in provincia di Frosinone, il primo giugno 2001, e trovata morta due giorni più tardi. A riaprire il caso Mollicone è stata la Corte di Cassazione, che ha annullato le assoluzioni di Franco Mottola (ex maresciallo dei carabinieri), la moglie Anna Maria e il figlio Marco, accusati dell’omicidio e poi assolti. Una sentenza di assoluzione che la Cassazione definisce zeppa di «passaggi motivazionali talmente contradditori tra loro da risultare incomprensibili». Fatto sta che l’assassino di Serena Mollicone, a oggi, non ha un nome, come quello di Simonetta Cesaroni: il suo fidanzato di allora, Raniero Busco, dopo un lungo processo, è stato assolto ma fin dall’inizio, nell’inchiesta, si è parlato di una pista legata all’ufficio dove Simonetta Cesaroni lavorava. Venne indagato anche il portiere dello stabile, Pietrino Vanacore, prosciolto poi in modo definitivo, che però poi si tolse la vita nel 2010. Misteri che si sommano ad altri misteri.

