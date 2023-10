Da Einaudi alla fiction su Canale 5  La felice parabola di Cassar Scalia 

La cucina siciliana occupa sempre un posto di rilievo nei libri di Cristina Cassar Scalia che, puntuali, scalano ogni volta la vetta delle classifiche di vendita, quasi che l’autrice abbia trovato un impasto perfetto degli ingredienti narrativi che determinano il successo. È stato così a partire dal primo giallo, “Sabbia nera” (2018), che aveva per protagonista il vicequestore della Squadra mobile di Catania, Giovanna Guarrasi, detta Vanina, fino ad arrivare al settimo della saga (oltre a un prequel, “Il re del gelato), “La banda dei carusi” (Einaudi Stile libero), che sarà presentato stasera a Cagliari al Marina Cafè Noir giunto quest’anno alla ventunesima edizione.

L’appuntamento è per le 20 al Giardino sotto le mura, dove la scrittrice di Noto, classe 1977, dialogherà con la giornalista di Videolina Mariangela Lampis. Le atmosfere delle inchieste del vicequestore Guarrasi, che l’anno prossimo vedremo trasposte in una serie tv, ritornano alle 22.15 con una performance di Luca Montervino, accompagnato dalla musica di Fabrizio Lai, Matteo Leone e Federica Putzolu.

Cosa ci può anticipare dell’imminente serie tv?

«È stata prodotta da Palomar e sarà trasmessa su Canale 5 nel 2024; prevede quattro episodi della durata di circa cento minuti ciascuno. Protagonista principale è l’attrice siciliana, ex Miss Italia, Giusy Buscemi, che vestirà i panni di Vanina Guarrasi, mentre Paolo Malfitano, il magistrato antimafia che aveva avuto una relazione con lei, sarà interpretato da Giorgio Marchesi».

A che punto della sua vita si trova Vanina Guarrasi ne “La banda dei carusi”?

«Sta ancora attraversando un periodo di evoluzione incominciato con “Sabbia nera”, quando rincontra dopo quattro anni Paolo Malfitano e conosce il commissario in pensione Biagio Patanè: due figure che incideranno sia sulla sua vita privata e che professionale. Da lì partono una serie di evoluzioni nel personaggio che subiscono un’accelerazione ne “L’uomo del porto”».

A cosa si riferisce?

«Dopo la minaccia di morte della mafia palermitana, Vanina vive sotto scorta e per la prima volta sperimenta cosa significa stare “dall’altra parte” — lei che di mestiere protegge chi è in pericolo (anche Paolo) — e vede quello che fanno gli altri per proteggere lei. Sarà anche un periodo per recuperare il rapporto con Paolo e con la famiglia».

Cosa distingue “La banda dei carusi” dai romanzi precedenti?

«Diversamente dalle altre volte qui Vanina si ritrova di fronte una vittima conosciuta, Thomas Ruscica, uno dei “carusi” della comunità di recupero di don Rosario Limoli, parroco che opera nel quartiere di San Cristoforo. Thomas era la più grande scommessa vinta e vederlo barbaramente ucciso mina la sua capacità di mantenere l’abituale distacco dal caso».

Perché dedica tanto spazio al cibo nella sua scrittura?

«È impossibile raccontare la Sicilia senza parlare del suo cibo, perché la cucina è più forte anche delle altre tradizioni. Vanina non sa cucinare nulla ma è un’ottima forchetta, sempre in cerca di prelibatezze come la caponata da Nino. Senza contare che è una drogata di dolci, soprattutto sotto stress, e in una mattina può fare tre colazioni».

Quando capisce di aver trovato la storia del prossimo romanzo?

«Se ci ritorno spesso con i miei pensieri. Per iniziare a scrivere devo prima figurarmi il luogo di ritrovamento della vittima, definire qual è la su a storia e il movente: a quel punto posso partire».

Qual è la sua routine di lavoro?

«Non parlerei di routine. Per due giorni a settimana lavoro come oculista, gli altri giorni mi dedico di più alla scrittura e al mondo dei libri. Anche mio marito è un medico e lavora all’università; insieme cerchiamo di far coincidere, nel weekend, i suoi congressi con le mie presentazioni, ma non sempre si riesce».

RIPRODUZIONE RISERVATA