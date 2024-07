«Da due anni siamo senza medico di base» 

Da due anni non hanno il medico di base. Da quando, nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2022, una madre, con il figlio minorenne, ha deciso di sfondare la porta di quello che sino a pochi gironi prima era l’ambulatorio del Vecchio Borgo Sant’Elia. E questo, in un rione ad alto tasso di anziani e di bisognosi, è stato da subito un problema. Per una ricetta medica, una visita o per la prescrizione delle analisi del sangue non c’è altra soluzione che superare l’Amsicora e arrivare al centro o, per chi ha la possibilità di avere l’auto, arrivare al Quartiere del Sole. Soluzioni evidentemente non semplici, anche perché i mezzi pubblici del Ctm non attraversano il borgo.

Politici assenti

A Sant’Elia trionfa la legge del più forte. «Da circa due anni il quartiere non ha assistenza sanitaria. Prima avevamo due specialisti, una è andata in pensione e l’altro è stato costretto ad abbandonare perché, mentre era assente reduce da un’aggressione, l’ambulatorio di proprietà comunale da un giorno all’altro è stato occupato da abusivi».

Padre Fabiano Saverio da tre anni è il parroco di 7.000 anime, arriva da Manfredonia con la sua “squadra” di tre missionari Oblati di Maria Immacolata per tentare dove altri hanno fallito. La buona volontà però non basta. «Assistiamo – continua il sacerdote – a una debolezza della legge, che consente qualsiasi tipo di sopruso, tanto non ci sono conseguenze». C’è un problema serio. «I cani aumentano, i bimbi diminuiscono. La popolazione sta inesorabilmente invecchiando e la presenza di un medico è fondamentale. Riusciamo a sopperire e a venire incontro alle emergenze solo grazie al nostro “Centro di ascolto” che collabora con i medici volontari della Caritas e dell’Ordine di Malta».

I politici si ricordano di Sant’Elia solo in campagna elettorale, poi silenzio assoluto. «La presidente della Regione Alessandra Todde, durante la sua visita al borgo, ha detto che si sarebbe fatta carico della vicenda. Per quanto riguarda il Comune, aspettiamo che il nuovo sindaco Massimo Zedda e l’assessora alle Politiche sociali Anna Puddu abbiano il tempo di prendere possesso delle loro funzioni per poi intervenire il più presto possibile. Però sia ben chiaro – conclude – io faccio il parroco e non il politico e credo nella distinzione dei ruoli».

Trasferte mediche

Antonino Vidini, 72 anni, vive in via Gavino Gabriel, un angolo di paradiso a due passi dalla chiesa. «Sono cardiopatico e ho un tumore al midollo, per questo spesso ho necessità di medicinali e prescrizioni mediche». Il suo medico di base è in via Scano. «Per fortuna ho la macchina, ma non tutti qui – soprattutto gli anziani – sono in grado di guidare o di “aggiustarsi” con WhatsApp o Sms». In caso di emergenza i soccorsi sono a pochi metri. «I medici volontari svolgono un ruolo determinante ma questo non basta. Gli spazi ci sono, perché non realizzano un ambulatorio nelle scuole?».

Un piano sopra, con vista mozzafiato sul Golfo degli Angeli, abita Antonio Renis, 73 anni. I problemi sono gli stessi. «Sono cardiopatico e anche stamattina (ieri per chi legge) sono dovuto andare dal mio medico in via Pantelleria. Purtroppo, per un disguido, a vuoto. Ogni viaggio è un’odissea. Qui avremmo necessità di almeno due medici, invece da anni siamo costretti a sopravvivere senza assistenza sanitaria. Su Sant’Elia si sprecano montagne di parole, di concreto nessuno ha mai fatto poco più di niente».

