Da due anni senza pediatra 

Passa attraverso i social l'appello dei genitori del Sarcidano-Barbagia di Seulo per denunciare l’assenza, da oltre un anno, di un pediatra nel territorio. La crisi, iniziata nel 2023, si è aggravata con il pensionamento della storica pediatra di Isili , Giovanna Obino, senza che la sua sede fosse mai riassegnata. Le manifestazioni di interesse, tutte a tempo determinato, sono andate deserte. La situazione è peggiorata ulteriormente con la mancata copertura anche a Orroli . Nessuna delle due sedi ha avuto risposte concrete, lasciando senza pediatra di base centinaia di bambini residenti nei dodici comuni della zona.

«Carenza da colmare»

«La mancanza prolungata di una figura così fondamentale – afferma Alessandro Boi, sindaco di Orroli – rappresenta una carenza sanitaria e sociale da colmare con urgenza. Siamo di fronte a un processo di desertificazione sanitaria: l’accesso alle cure è sempre più difficile per via della carenza di personale medico».

In questi mesi, le famiglie hanno cercato soluzioni alternative, affidandosi al consultorio familiare o spostandosi verso Mandas ,e nei casi più gravi, fino al pronto soccorso di Cagliari . Tuttavia, queste soluzioni non bastano ad alleviare i disagi e le preoccupazioni che le famiglie vivono quando un bambino sta male.

Il consultorio? non basta

Il consultorio, infatti, ha un ruolo diverso rispetto a quello del pediatra di base: offre servizi di prevenzione e supporto alle famiglie, ma non può sostituire un’assistenza continuativa e capillare. «La pediatra del consultorio ha fatto il possibile – racconta Luigi Pisci, genitore di Isili – così come i medici che ci hanno aiutato con grande disponibilità. Ma la situazione resta critica».

L’attesa del nuovo bando

In Sardegna, le graduatorie dei pediatri di libera scelta sono gestite dall’Ares Sardegna, in accordo con le Asl territoriali. Attualmente si attende l’esito di un nuovo bando che prevede un incarico a tempo indeterminato, che potrebbe rendere la sede più attrattiva per i professionisti.

«Diritto fondamentale»

«L’assenza del pediatra – dichiara Luca Pilia, sindaco di Isili – sta causando disagi gravi e prolungati. Occorre un intervento deciso per garantire ai nostri bambini un diritto fondamentale. Un sistema di incentivi per i medici disposti a operare nelle zone disagiate potrebbe essere una possibile soluzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA