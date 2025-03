«Da due anni acqua col contagocce» 

L’ennesima perdita idrica dalla condotta di viale Marconi, tra l'incrocio con via Galvani e il semaforo dell'asse mediano, ha causato enormi disagi agli abitanti della zona. In particolare, quelli del civico 33, di via Lagrange, traversa di viale Marconi, e di via Paruta, una traversa di via Machiavelli. Nella palazzina di viale Marconi 33, ogniqualvolta termina l'intervento degli operai, i rubinetti rimangono per giorni a secco o, quando va “meglio”, esce un filo d’acqua, insufficiente per fare i piatti, per lavarsi o accendere lavatrice, lavastoviglie e scaldino.

Due anni di disagi

«Questa situazione va avanti da due anni circa, abbiamo inviato tante pec», dice Ornella Aretino, amministratrice del condominio, che si è detta pronta a coinvolgere «un avvocato per una diffida ad Abbanoa, perché si tratta di un grave disservizio. La pressione dell’acqua misurata da noi col manometro è inferiore al fabbisogno delle utenze, in particolare quelle dei piani alti. La condotta è vecchia, in tutto questo tempo sono intervenuti solo per aggiustarla, ma se avessero sostituito la tubatura con una nuova, a quest'ora non ci sarebbero stati tutti questi disagi e per gli inquilini, che legittimamente sono esasperati».

Perdite frequenti

A dover fare i conti con l'interruzione dell'erogazione idrica ogni volta che ci sono dei lavori per la riparazione di un guasto alla tubatura di viale Marconi, sono anche gli abitanti di via Lagrange e via Paruta. Anche loro dicono che il problema c'è da quasi due anni. «Le perdite si verificano con frequenza sempre maggiore, anche due o tre volte durante la stessa settimana», sostiene Tiziana Corona, residente di via Lagrange. «Diverse volte è capitato di rimanere dal sabato fino al pomeriggio del lunedì senz’acqua. Si è addirittura arrivati al caso limite in cui, appena effettuata la riparazione, alla riapertura del chiusino si fosse verificata una nuova perdita ad appena pochi metri di distanza, con immediata richiusura. Per risolvere il problema sarebbe necessario una sostituzione della tubatura in tutto quel tratto piuttosto che continuare a effettuare continui rattoppi».

Corona e altri abitanti della zona hanno inviato varie pec ad Abbanoa «ma l’ente dice che è il Comune a non dare l'autorizzazione per la sostituzione integrale di quel tratto di tubatura. Questa settimana siamo rimasti senz’acqua tre volte. Chiedo al sindaco Massimo Zedda che difenda il nostro diritto di cittadini e contribuenti a non avere questi disagi». Abbanoa non ravvisa una criticità particolare: «Si sono verificati episodi circoscritti, legati agli sbalzi di pressione per i lavori nel ponte sul Terramaini. Questo tratto non ha necessità di una sostituzione integrale che, peraltro, comporterebbe il blocco del traffico in un'arteria stradale notevolmente congestionata. Il problema probabilmente è circoscritto ai condomini in questione: eseguiremo delle verifiche mirate».

