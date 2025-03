Da Dopolavoro a centro per i giovani  

L’ex Dopolavoro di piazza Primo maggio diventerà il centro giovanile per la città e per il territorio. Carbonia è stato uno dei tre Comuni Sardi, insieme a Olbia e Dolianova, ad aggiudicarsi un bando indetto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali cofinanziato dall’Unione Europea, che mette a disposizione 3 milioni e 200 mila euro per la realizzazione di un progetto triennale intitolato “DesTEENazione”.

Il progetto

Uno spazio multifunzionale, un centro di aggregazione strutturato e funzionale per facilitare la socialità tra i giovani di Carbonia e del territorio. Ad essere coinvolte saranno migliaia di ragazzi tra gli 11 e i 21 anni e le loro famiglie di diversi Comuni del territorio. Il progetto nasce da un confronto con i giovani che, tramite un sondaggio, hanno presentato le loro necessità e le loro proposte. Verranno offerti quindi momenti di aggregazione, di incontro e crescita per genitori e figli, accompagnamento psicologico, promozione dell’intelligenza emotiva, tirocini formativi e professionalizzanti. Saranno proposti laboratori culturali, musicali e di scrittura ma verrà lasciato spazio anche alla robotica e all’intelligenza artificiale e sarà possibile usufruire anche di uno spazio gaming, dotato di pc dove poter realizzare e utilizzare videogiochi.

Il sindaco

Pietro Morittu è soddisfatto: «Un altro tassello del programma elettorale viene raggiunto, con le attività di coinvolgimento e partecipazione dei ragazzi che saranno protagonisti nell’attuazione e programmazione di percorsi che nascono dalla loro volontà. Stiamo mettendo le basi per una buona pratica di cittadinanza attiva, rendendo sempre di più Carbonia una città a misura dei nostri giovani, i pilastri del futuro». In questa scelta il sindaco vede una gran quantità di risvolti positivi: «La direzione innovativa delle politiche giovanili favorirà la transizione digitale dei ragazzi verso un nuovo paradigma organizzativo, migliorativo sulla produttività, la partecipazione sociale, l’emancipazione femminile e il lavoro in tutti i settori». DesTENNazione si è dimostrato un progetto versatile con una sinergica collaborazione tra gli assessorati alle Politiche Giovanili, ai Servizi sociali e Transizione digitale. Per Paolo Moi (Politiche sociali) «il risultato raggiunto è frutto di un lavoro di équipe». L’assessora alla Transizione digitale Katia Puddu: «Abbiamo voluto dare risposte alle richieste di approccio alle innovazioni tecnologiche arrivate dai ragazzi. Con questo nuovo spazio potranno essere protagonisti e del loro futuro».

