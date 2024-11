Da Domusnovas a Musei una sciarpa per unire due paesi   

Cingere in un caldo abbraccio di lana i Comuni di Domusnovas e Musei colmando con affetto, solidarietà e altruismo quella piccola distanza geografica di poco meno di 3 chilometri che a volte può assumere le dimensioni di una barriera insormontabile.

Interconnessione

È un ponte ideale fatto di fili di lana quello che, tramite il progetto “Fili a quattro zampe”, l’ideatrice Alma Piscedda intende gettare da Domusnovas a Musei, con l’obiettivo di unire due comunità all’insegna dello stare assieme e del provare a contribuire a migliorare la vita di chi, per vari motivi, non se la passa più alla grande. Per i fili che uniscono e sostengono si è tratta ispirazione de quelli resi immortali da Maria Lai e capaci, come sosteneva la grande artista di Ulassai, di interconnettere persone e luoghi. Una lezione tenuta sempre bene a mente da Alma Piscedda e che oltre al progetto in questione ha ispirato anche l’associazione “I Fili emozionali di Alma” nella quale, dal maggio scorso, si radunano quotidianamente appassionate (circa 80, ma non mancano anche uomini) di ricamo e cucito di tutte le età. Tante di queste oggi sono parte attiva del progetto in corso che, dal maggio scorso, ha già coinvolto oltre 100 persone nella realizzazione di un’enorme sciarpa di lana di 3 chilometri con la quale verranno fisicamente congiunti i due Comuni.

Solidarietà

«Un’idea nata anni fa dall’esigenza di coinvolgere più persone possibili in attività solidali capaci di dare un contributo, seppur minimo, alla comunità. Visto il coinvolgimento possiamo già dirci soddisfattissime», spiega l’ideatrice, ora assorbita totalmente dalle attività dell’associazione dopo 10 spesi tra progetti gratuiti di ricamo e cucito a servizio degli ultimi in carceri, comunità di sofferenti psichici e Rsa. Annuisce Maria Concetta Fodde, funzionaria Asl in pensione: «Sono parte di questo sodalizio da 3 mesi ma fin da subito ho potuto apprezzare il calore e l’umanità, al servizio dei più deboli, che animano ogni progetto». Ricamo e cucito poi, sono terapeutici. «Già, - osserva Gabriela Cani, ex dirigente scolastica e altra socia coinvolta nel progetto - ci si diverte, si socializza e si spendono le proprie competenze in progetti solidali. “Dare”, gratifica molto più che “ricevere”». La sciarpa contente vari simboli e messaggi di pace e solidarietà, è già a buon punto e il 23 novembre verrà srotolata partendo dalla periferia di Domusnovas per arrivare all’ingresso di Musei dove verrà accolta dal sindaco Sasha Sais e dalle associazioni museghesi. Chi vorrà potrà portare in corteo anche il proprio cane. Si proseguirà il 30 novembre in piazza Matteotti a Domusnovas dove la sciarpa arriverà già smantellata all’insegna del riciclo creativo e solidale: «Confezioneremo - annuncia Alma Piscedda - coperte per i senzatetto di Cagliari, i domusnovesi ospiti in rsa, gli allettati e i cagnolini. Le distribuiremo ai vari responsabili delle associazioni e del rifugio per animali di Gonnosfanadiga al quale faremo inoltre una donazione». In cambio di un piccolo ticket si riceverà uno zainetto personalizzato creato dalle socie dell’associazione e una copertina per il proprio cagnolino, oltre a contribuire alle donazioni per il rifugio di Gonnosfanadiga.

