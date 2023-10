Da domani via all’11° Terra Sarda  

In attesa che domani si entri nel vivo con lo shakedown (8-12), la partenza (Tempio, 13.30) e le prime speciali della due-giorni di gare con 11 prove e 72 km crono, l’11º Rally Terra Sarda si apre oggi a Porto Cervo con verifiche e presentazione degli equipaggi alle 18. Domani i doppi passaggi sulle prove Calangianus (14.09, 17.27) e Tempio Pausania (14.57, 18.15) e quello sulla Luogosanto (19.16), domenica le speciali Aglientu (9.21, 13.42), Arzachena (10.21, 13), Porto Cervo (10.57, 14.59) e le premiazioni (Molo Vecchio, 15.19).

Tra i 106 iscritti al Rally Moderno, finale della Coppa Rally di Zona 9 (coefficiente 1,5), per l’internazionale Ter Series e per il Campionato Regionale, spiccano grandi nomi tra cui quello del neozelandese Paddon, vincitore 2022, ma non ci sarà il campione italiano Andrea Crugnola, infortunatosi a una mano al Rally di Sanremo. Nove al via nel 3º Rally Terra Sarda Storico, valido per il Ter Historic e il Regionale, tra cui il vincitore 2022, Gabriele Rossi (Ford Sierra Cosworth), il leader del Ter, Metcalfe (Ford Sierra Rs), il presidente di Aci Sassari, Giulio Pes (Peugeot 205 Gti), Pietro Pes, Laboisse e Pischedda.

Intanto, al Mugello, Omar Magliona (Norma M20 Fc) cercherà di conquistare i 4 punti che lo separano dal secondo titolo Master Tricolore Prototipi nelle due gare di domenica (9 e 14).

