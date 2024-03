Da domani un nuovo percorso  per entrare nella scuola Media 

Potrebbe essere una delle ultime modifiche in attesa della chiusura della prima parte del cantiere che interessa la riqualificazione di piazza Manno. «Per consentire il regolare svolgimento dei lavori, da domani non sarà possibile accedere alla scuola “Eleonora d’Arborea” da via Cagliari tramite l’attuale passaggio pedonale», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete. Quindi tra 24 ore si potrà arrivare all’ingresso della Media «utilizzando il percorso alternativo che sarà accessibile unicamente dalla via Vittorio Emanuele o dalla via Cagliari passando dall’Arst. L’uscita di sicurezza dalla scuola sarà sempre garantita», conclude Prevete. ( m. g. )

