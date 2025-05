Da domani testa sull’inarrestabile Como  

Domenica di riposo per il Cagliari, con l’obiettivo di lasciare subito alle spalle la sconfitta contro l’Udinese. La preparazione in vista della trasferta di Como (sabato alle 15) inizierà domani pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini, con il primo allenamento della settimana. Dalla partita di ieri non ci sono strascichi né a livello disciplinare (l’unico ammonito, Coman, è al secondo giallo stagionale e curiosamente entrambi sono arrivati al 95’) né per quanto riguarda gli infortunati: rimane fuori il solo Mina, la cui stagione potrebbe essere già finita anche se lo staff medico proverà a rimetterlo in sesto per il Venezia fra due settimane. E anche il Como non avrà problemi con il Giudice Sportivo: ieri a Parma ammonito il solo Kempf, che non era diffidato.

La situazione

Come diffidati per il Cagliari rimangono Luperto, Marin, Mina, Obert, Pavoletti e Zappa. Proprio il capitano ieri non ha giocato perché acciaccato, ma si è ugualmente riscaldato nel corso del secondo tempo: la settimana in più di lavoro dovrebbe permettergli di superare il piccolo fastidio. Venerdì prossimo, la Lega Serie A comunicherà la data e l’orario di Cagliari-Venezia per la penultima giornata. (r.sp.)

