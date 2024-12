Da domani testa al Franchi 

Terzo e ultimo giorno di riposo per il Cagliari che riprenderà domani pomeriggio la preparazione al “Crai Sport Center” di Assemini dopo il successo sul Verona. Nel mirino dei rossoblù c’è ora la Fiorentina, avversario a dir poco insidioso domenica prossima allo stadio “Franchi” di Firenze, a partire dalle 12.30.

Infermeria vuota

Anche in occasione della trasferta toscana, Davide Nicola potrebbe avere l’intera rosa a disposizione. L’infermeria si è svuotata da una settimana ormai e l’ultimo match con l’Hellas non ha lasciato strascichi dal punto di vista disciplinare (indolore l’unico cartellino giallo, rimediato da Marin). Il solito imbarazzo della scelta, dunque, per il tecnico piemontese che potrebbe cambiare qualcosa per continuare a tenere tutti sul pezzo. Per domani è prevista giusto una seduta defaticante, da mercoledì poi i rossoblù inizieranno ad alzare il ritmo, oltre a sperimentare le strategie anti-Viola. Intanto, è pronto l’esodo dei tifosi rossoblù verso Firenze. Potrebbero essere in cinquecento al “Franchi” domenica.

