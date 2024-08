Da domani messe, processioni e tanta musica per “sa festa manna” 

Ussana si prepara alla festa di Santa Maria Assunta in Cielo che inizierà domani. «È sempre più difficile realizzare eventi che riempiano le piazze ma ci sono delle eccezioni come “sa festa manna” di Ussana che ancora richiama tanta gente», afferma Flaviano Atzori, presidente dei festeggiamenti. Diversi gli artisti, anche di fama nazionale, presenti nel cartellone come i Sonora Band, tribute band di Fabrizio De Andrè e Francesco De Gregori, lo spettacolo “Voglio tornare negli anni 90” e Gaia che chiuderà la festa sabato con l’unica data in Sardegna per l’estate. «Iniziamo a lavorare a gennaio con attività che aiutano a finanziare la festa, come la vendita dei panettoni e delle palme nel periodo pasquale», prosegue Atzori.

Sul piano religioso, la messa di domani precede quella di giovedì a cui seguirà la processione per le vie del paese. «Ogni anno cerchiamo di inserire qualche novità: quest’anno il simulacro della Santa, che sarà portato dal carro acquistato nel 2019, sarà accompagnato da dieci suonatori di launeddas, dal gruppo folk di Musei e dai cavalieri di Ussana», afferma Roberto Casula, presidente del comitato di Santa Maria che nacque nel 2017 per una scommessa tra l’allora parroco don Valter Cabula e un gruppo di giovani del paese. (y. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA