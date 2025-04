Da domani messe e processioni pasquali 

Tutto pronto anche in città per i riti della Settimana Santa. E per la prima volta Comune e Fondazione, grazie anche all’interessamento dell’ex assessore alla Cultura, Luca Faedda, hanno presentato un progetto ottenendo 20mila euro dalla Regione (altri 20mila di fondi comunali) per valorizzare il programma religioso, culturale e storico (d’intesa con Curia arcivescovile, Confraternite, Pro Loco e Scuola di musica). Il via domani, Domenica delle Palme: alle 9.30 la benedizione della palme nella chiesa di San Francesco e processione verso la Cattedrale dove alle 10 si terrà la messa presieduta dall’arcivescovo, Roberto Carboni; alle 12 a San Francesco “Elevazione spirituale davanti al Cristo di Nicodemo” con la partecipazione di padre Rolando Ceccherini, monsignor Antonino Zedda, Anna Paola Delogu (all’organo Fabio Frigato) e alle 18 in pinacoteca l’inaugurazione della mostra “Variazioni sul tema. I riti della Settimana Santa in Carlo Contini”. Lunedì 14 alle 19 la processione de “Is Misterius” partirà dalla chiesa di San Martino; Giovedì santo in Cattedrale alle 9.30 la messa del Crisma presieduta dall’arcivescovo, Roberto Carboni, alle 18 la messa in “Coena Domini” e alle 21 la processione de “Su Jesus” con la visita ai “Sepolcri” (il via dalla chiesa di San Martino). ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA