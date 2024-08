Da domani Lanusei onora i martiri Cosimo e Damiano 

Torna a lanusei La festa di San Cosimo e Damiano. Domani e domenica, la chiesetta campestre e il parco dedicato ai due santi saranno teatro dei festeggiamenti civili e religiosi. Come da tradizione, il via viene dato sabato all’alba dalla processione che dalla cattedrale Maria Maddalena accompagna i santi alla chiesetta in mezzo al verde, portati sulla cima da un carro trainato dai buoi. Dopo la processione, la messa e un rinfresco offerto dal comitato.

Nel pomeriggio, il IV Trofeo di mountain bike di San Cosimo e Damiano aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni, a cura dell’associazione Deportivo la celeste Uisp. Per la serata, invece, spazio alla musica e ai balli sardi con il duo Frorigius, di Alessandro Podda e Matteo Cucca, e all’esibizione del gruppo etnico Amigos de Tradizione. La domenica, la funzione religiosa nella chiesetta campestre avrà inizio alle 10.30 a cui seguirà una piccola processione. La festa riprenderà alle 19, con i balli sardi e la musica tradizionale di Alessandro Podda e, alle 22, con i balli sardi e canti di Luciano Pigliaru, ex Istentales.

Il presidente del comitato Riccardo Usai è felice che si siano risolti i problemi che bloccavano i festeggiamenti civili: «Alla fine siamo riusciti a sistemare per bene tutto e ad organizzare la festa che non si faceva da sei anni, anche grazie alla collaborazione di tanti».

