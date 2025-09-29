Da domani la Flotilla nella zona a rischio ma senza protezione 

Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che gli attivisti prevedono di raggiungere domani. Quando si troveranno tra le cento e le centoventi miglia nautiche di distanza dalle coste della Striscia, le imbarcazioni verranno avvertite da un alert della nave della Marina militare italiana che negli ultimi giorni le sta seguendo a distanza. La fregata Alpino non supererà, infatti, quel limite e da quel momento in poi la flotta della missione sarà senza protezione.

A bordo resta la convinzione di voler andare avanti. «È l’unico modo per aprire un canale umanitario permanente. Qualsiasi pericolo è legato alla violenza israeliana a cui i governi permettono ancora di andare oltre la normativa internazionale», taglia corto Tony La Piccirella, uno degli italiani a bordo. Di diverso avviso il ministro della Difesa Guido Crosetto: «Ho sempre auspicato che non ci fossero conseguenze letali. Siamo preoccupati che le imbarcazioni saranno intercettate e il grande numero di navi porta anche il rischio di incidenti». Mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani rende noto di aver chiesto all'omologo israeliano «che venga garantita la sicurezza degli italiani, che non ci siano azioni violente in caso di intervento».

Al momento, sono 530 i partecipanti alla spedizione umanitaria. Sulle barche ci sono equipaggi misti di 44 delegazioni di Paesi diversi. Gli italiani sono una quarantina, poco meno del 10%. Tra loro anche alcuni parlamentari dell'opposizione che dovrebbero proseguire dopo l'alert della Marina italiana, ma si fermeranno al primo alt di Israele.

