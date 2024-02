Da domani il Pul approda in Consiglio 

Il piano di utilizzo dei litorali approda in Consiglio comunale dopo il recente parere positivo dell’Adis, l’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, atteso da alcuni mesi.

L’adozione preliminare del Pul è uno dei punti in discussione nell’assemblea civica convocata per domani - martedì - in vista dei prossimi passaggi da seguire prima dell’adozione definitiva che consentiranno al Comune di avere - probabilmente - un Pul definitivo prima dell’estate. Fra le novità l’apertura dei chioschi del Poetto tutto l’anno, più spazi per lo sport - oltre che per la balneazione - e la conferma della spiaggia naturista a ridosso di Is Canaleddus.

All’ordine del giorno del Consiglio c’è che la proposta della Giunta con la prima mega variazione di bilancio del nuovo anno, una manovra economica che distribuisce le risorse arrivate dalla Regione - 2 milioni e mezzo - con 1 milione e 500mila euro destinati al restyling di viale Colombo. Risorse anche per via Leonardo Da Vinci, teatro di troppi incidenti e tante morti, con 50mila euro utilizzati per completare la segnaletica e i due attraversamenti pedonali rialzati realizzati pochi giorni fa.

Nella variazione rientra la ripartizione di fondi vincolati in bilancio, 4 milioni e 600mila: fra le voci in elenco ci sono 100mila euro per metter in sicurezza il costone roccioso che sovrasta via del Castagni, 150mila per la sistemazione idrogeologica e ambientale del Rio Niu Crobu, altri 50mila per la manutenzione della caserma di via Mar Ligure.

