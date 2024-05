Da domani gli operatori controlleranno il conferimento dei rifiuti 

Da domani negli otto paesi che fanno parte dell’Unione dei Comuni del Gerrei ( Armungia , Ballao , Goni , San Basilio , San Nicolò Gerrei , Sant’Andrea Frius , Silius e Villasalto ) verranno avviati i controlli sui conferimenti dei rifiuti da parte della San Germano gruppo Iren. Gli operatori verificheranno visivamente i rifiuti conferiti sia nella differenziata (carta, vetro e barattoli, umido, plastica), sia nel secco residuo.

Il risultato del monitoraggio sarà visibile alle utenze che ritroveranno nei vari raccoglitori, tre bollini di colore diverso. Il bollino rosso indicherà una raccolta differenziata effettuata non correttamente e che vi sono gravi errori nei conferimenti dei rifiuti derivanti (ad esempio dalla totale non differenziazione dei materiali). In questo caso i vari Comuni potrebbero subire delle sanzioni. Il bollino giallo indicherà alcune irregolarità nel conferimento: viene chiesto all’utente di porre maggiore attenzione seguendo l’indicazione presente sul bollino. L’utenza sarà quindi oggetto di ulteriori verifiche per valutare il miglioramento dei conferimenti. Se la situazione non migliorerà, verranno segnalati i comportamenti errati. L’ultimo bollino, di colore verde, indicherà un perfetto conferimento dei rifiuti.

