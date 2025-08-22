Da domani Girovagando tra il Sassarese e l’Oristanese 

La bellezza dell'arte in strada da contrapporre alla violenza. E poi la lentezza e l'inclusione, l'armonia e il rispetto. L'arte in strada esprime il massimo della libertà nelle sue diverse espressioni e anche nei temi politici, sociali e ambientali trattati. La XXVIII edizione di Girovagando, il Festival internazionale itinerante di arte in strada, ha come slogan “La Rivolta della Bellezza”. Dopo l'apertura ad Aggius il Festival farà tappa in otto centri dell'Oristanese e Sassarese, dal domani al 9 settembre per un totale di 35 eventi proposti da 14 compagnie.

Il programma- Domenica a Santu Lussurgiu inizio alle 18 col Theatric Teatro Nonviolento con “Peregrini l'Amor”, alle 21 la compagnia organizzatrice Theatre en Vol con “Paradise Now” e in chiusura alle 22 la Compagnia Dromosofista con “Antipodi”. Il 25 agosto tappa a Baressa dalle 10 alle 22 con Antimateria workshop e due spettacoli di Theatre en Vol. La compagnia sassarese sarà protagonista pure il 27 a Milis. Giornata piena anche a Baradili (dalle 10 in poi) con Antimateria workshop, Theatre en Vol, Circooltura, compagnia italo-svizzera, e la multinazionale Kamayama (Italia, Spagna e Messico). Il 30 il festival si trasferisce a Monteleone Rocca Doria con Circooltura e Theatre en Vol; l'ultimo giorno di agosto il Tehandric Teatro Nonviolento sarà nel Bosco di Curadureddu a Tempio.

In settembre due appuntamenti a Villa Verde, in Marmilla: il 5 l'ensemble internazionale Antagon TheaterAktion e il 9 Antimateria workshop.

La 4 giorni di Sassari- Il 4 settembre nelle piazze del centro storico si esibiscono Ane Monro (Slovenia) che porta in anteprima nazionale “The Last Catch”, la cagliaritana Kyber Teatro con “Onda” (prima nazionale) e Antagon TheaterAktion. Il 5 debuttano Circ Panic (Spagna) con la prima nazionale “Il sogno di un passero” e Medit. Il 6 si aggiungono Figli d'arte Cuticchio (storica compagnia palermitana di pupi siciliani), Teatro Tascabile di Bergamo e Girovago e Rondella. Chiusura a Sassari il 7 settembre con Crc Panic, Compagnia Dromosofista e Teatro Tascabile di Bergamo. (gp. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA