Da domani, dal tramonto e all’alba, lo spettacolo del solstizio sui nuraghi 

Da molti anni mi interesso di archeoastronomia e una sera estiva di 30 anni fa, il 20 giugno 1995, godetti del privilegio di assistere per la prima volta alla conferma di una scoperta e ad un fenomeno decisivo per la comprensione della civiltà nuragica. In compagnia di una decina di persone, spinte dalla curiosità, ci inoltrammo in un campo di grano, per 200 metri fino al nuraghe Nueddas, nella valle di Brabaciera. È ancora da stabilirsi se il Nueddas sia un nuraghe diroccato o se invece solo una piattaforma atta all’osservazione. Da quel momento una certezza: il sole del solstizio tramonta inequivocabilmente e con precisione millimetrica sopra il nuraghe Is Paras che si staglia sull’orizzonte.

Allora

Fu l’inizio della condivisione di un’avventura scientifica che culmina con la tesi secondo cui i nuraghi – tutti i nuraghi- sono disposti sul territorio secondo schemi geometrico-astronomici, ed il loro significato, la ragione della loro edificazione, afferisca non a motivi militari o mondani, bensì al sacro e al simbolico. Cenammo, andammo a letto presto e l’indomani all’alba, si presentò ai nostri occhi, sempre dal nuraghe Nueddas, uno spettacolo mozzafiato: il sole, che sembrava volersi far attendere, incoronò con precisione assoluta il nuraghe Longu posto sull’orizzonte. Va precisato come il nuraghe Nueddas non fosse neppure censito nella cartografia IGM, ma la sua presenza fu preconizzata per via geometrica, come punto d’intersezione tra le rette congiungenti i nuraghi Longu – Su Filixi e Calameda - Is Paras, allineate con le linee solstiziali; nel punto di intersezione, cioè, ci doveva essere un nuraghe e fu trovato, riscontrandone poi il nome in un censimento archeologico. Tutto questo mi impressionò e ancor più mi stupì la precisione stupefacente con cui il sole incoronava il nuraghe Longu; nel modo più assoluto poteva ipotizzarsi che il fenomeno fosse casuale. L’ evento ha circa tre possibilità su un cento milioni di verificarsi casualmente.

Oggi

A tutt’oggi, trenta anni dalla prima volta, la scoperta appare ancora più straordinaria e suggestiva. Quello studio, accessibile a chiunque abbia una minima dimestichezza con la geometria, rivela un fatto paradigmatico, ossia come i nuraghi della zona siano disposti secondo i punti d’arresto del sole e della luna (i cosiddetti solstizi e lunistizi). I nuraghi di Isili, sono disposti nel territorio secondo un inequivocabile disegno astronomico solare e lunare. Lo spettacolo millenario è di una bellezza indicibile e potrebbe attirare turisti da tutto il mondo. Per tutti i sardi e per gli appassionati di archeologia e di scienza di tutto il mondo, l’appuntamento è a Isili al tramonto di domani e all’alba di domenica per un’epifania solare di straordinaria bellezza.

La scoperta è pubblicata sulle massime riviste scientifiche mondiali fin dal 1999 (tra tutte Archaeoastronomy study on the disposition of Sardinian nuraghes in the Brabaciera Valley , in atti dell’Oxford VI and SEAC 99): ancora una volta, un quarto di secolo dopo quella sera d’estate, si aspetta dagli archeologi accademici sardi una presa atto e una attenta valutazione la letteratura scientifica archeaostronomica internazionale e le sue immense inferenze nello studio dei nuraghi.

