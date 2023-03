Da domani ciak si gira 

Inizieranno domani le riprese del film di Gabriele Carrus “Sole Pietre”. Il centro storico e poi l’affascinante borgo minerario di Su Suergiu sono i set scelti dalla produzione. Nel centro abitato le comparse vestiranno i panni degli uomini e delle donne degli anni ’40 del 900. L’appuntamento in miniera sarà con le figure di minatori e cernitrici. Le riprese interne saranno nello storico palazzo della direzione. A partecipare anche 30 comparse villasaltesi.

Il Comune, guidato dal sindaco Leonardo Usai, aveva nei mesi scorsi incontrato la produzione e fatto due incontri pubblici con la popolazione. «Siamo orgogliosi che il nostro borgo sia stato scelto per il film - dice l’assessora Roberta Mulas - avremo la grande opportunità di rievocare il nostro passato e la nostra miniera, una delle realtà più importanti in Sardegna e in Italia». (fr. l.)

