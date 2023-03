Da domani chiude via Roma, traffico in tilt 

Domani sarà il D-Day della circolazione delle auto a Cagliari. Se non ci saranno intoppi, sino all’autunno le quattro corsie di via Roma lato portici saranno sbarrate e il traffico deviato sul lato porto (lungomare 11 Settembre) per realizzare il progetto dell’architetto Stefano Boeri. «Sarà una settimana devastante», afferma il comandante della Polizia locale Guido Calzia. Le novità della circolazione creeranno disagi agli automobilisti. È consigliato, per chi può, l’utilizzo di bici, moto o spostarsi a piedi. «In auto muoversi almeno 20 minuti prima».

a pagina 21