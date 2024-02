Da domani apre il centro anti violenza  

Sarà operativo da domani il centro di ascolto anti-violenza per donne e minori ideato dalle associazioni Giuseppe Verdi e Sirio Teatro Sardegna in collaborazione con la onlus Luna e Sole, che lo gestirà. La sede sarà quella di Sirio Teatro, in via 31 Marzo 1943. Il centro è totalmente autofinanziato.

Venerdì c'è stata la presentazione al pubblico. «C'era tanta gente, anche uomini, sono molto contenta», dice la presidente di Luna e Sole Marinella Canu. «Il centro d'ascolto sarà aperto per ora il lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 per i colloqui su appuntamento, ma sarà operativo 24 ore al giorno per le urgenze e i codici rossi», spiega Emilia Coratti, socia di Sirio Teatro, «sulla targa all'ingresso della nostra associazione è riportato il numero per contattare l'operatrice di Luna e Sole». Alessandro Berlucchi, presidente della Giuseppe Verdi, aggiunge: «Dispiace solo non aver sentito neanche una parola da parte delle istituzioni locali né da parte dei candidati alle comunali».

