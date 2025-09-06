VaiOnline
Non solo letteratura.
07 settembre 2025 alle 00:33

Da domani, a Sant’Antioco, l’aperitivo è con lo scrittore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è un inizio che ritorna e, già, sa di appartenenza. Domani alle 19 piazza De Gasperi riapre il suo cerchio di ascolto con la seconda edizione di “Aperitivo con l’Autore”. A inaugurare la rassegna sarà Simone Tempia con “Vita con Lloyd”. Il giardino del tempo (Rizzoli Lizard), in dialogo con Ciro Auriemma: una conversazione capace di tenere insieme ironia e delicatezza, per trasformare la quotidianità in sguardo condiviso.

Tra gli ospiti di questa edizione figurano anche Cristina Caboni, Piergiorgio Pulixi, Bibbiana Cau e Franco Arminio: voci diverse che riportano la letteratura dentro la vita di comunità, tra identità, natura e immaginazione.

Ogni incontro sarà accompagnato da un aperitivo a tema curato dai locali della piazza: non un semplice contorno, ma un piccolo rito che dà sapore all’ascolto e rende l’esperienza più intima e memorabile.

«Sant’Antioco ha un’identità culturale molto forte che si connota ad esempio per la ricchezza del suo patrimonio archeologico, dei luoghi di culto della cristianità sarda e chiaramente attraverso i festival di letteratura anche con ospiti di caratura nazionale. Ci aiuta a sottolineare questi aspetti e li rafforza», sottolinea il sindaco Ignazio Locci. «Piazza De Gasperi non è certamente una scelta casuale», aggiunge l’assessore alla Cultura Luca Mereu, «dove insiste il nostro tempio per la cultura di eccellenza che è la biblioteca ed è un luogo identitario formidabile per noi antiochensi, dove c’è anche la Basilica di Sant’Antioco Martire e quindi anche dal punto di vista simbolico collocare il festival in questo posto è una scelta molto significativa». Firma il Club Jane Austn.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Troppe violazioni nei progetti, i sindaci difendano l’Isola con noi»

Parla Maria Grazia Demontis, presidente del Coordinamento Gallura 
Alessandra Carta
Commercio

Abiti e borsette, quando il lusso  è di seconda mano

Cresce nell’Isola il mercato dell’usato e c’è chi ne ha fatto una professione 
Sara Marci
Monito dal Colle

«Il mondo ha bisogno dell’Europa»

Mattarella: mai lanciato guerre, no alla fiaba della superiorità autocratica 
La guerra

Albanese: «Nella Striscia una tragedia disumana»

La relatrice Onu a Seneghe: la Palestina ce la farà 
Antonio Masala