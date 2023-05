Da domani a Cagliari in palio i titoli assoluti  

Due pomeriggi per andare a caccia dei titoli regionali. Domani e domenica la pista del “Riccardo Santoru” di Cagliari sceglierà i migliori atleti tra quelli tesserati nell’Isola, il che significa che i big in pista saranno pochi: il giavellottista Jhonatam Maullu, l’allievo Diego Nappi nella velocità, il saltatore Andrea Demontis nell’asta, la promettente Elisa Marcello sui 200 metri, la lanciatrice Elisa Pintus nel peso e nel disco, per citarne alcuni. Questo non esclude che altri non possano essere protagonisti. Si candidano, per esempio, l’olbiese Stefano Ferreri negli 800 e, perché no, Daniela Lai, che a 44 anni sta vivendo una seconda giovinezza nello sprint oppure i fratelli Mei (Salvatore e Francesco) che promettono di trasformare i 5000 metri in un affare di famiglia. Qualche gara potrà regalare emozioni nella dimensione agonistica se non proprio in quella prestazionale, per esempio il lungo maschile con il duello tra i giovani Daniele Renolfi (Junior) e Felipe Tommasini (Promessa). Altre vivranno il brivido dell’incertezza e tra queste si possono annoverare i 100 metri maschili con almeno sei pretendenti al podio. Nota dolente: in qualche gara c’è un solo iscritto o iscritta.

Si comincia domani alle 15 con l’antipasto dei 100 metri Esordienti, poi gli ostacoli alti. Domenica prime gare (400hs) dalle 13.45 e chiusura in serata con staffette e marcia. ( c.a.m. )

