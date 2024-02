Da Disney a Goldrake, folla alla grande sfilata dei carri di carnevale 

Un tappeto di coriandoli ha ricoperto le strade della città. È stato un successo la grande sfilata della Pro loco che anche quest’anno ha riunito carri e gruppi provenienti dalle diverse parti della Sardegna.

La musica e il ritmo sfrenato dei tamburi hanno accompagnato il corteo che con grande ritardo da via Cecoslovacchia è poi arrivato nella piazza degli aranci di fianco al Comune per la grande festa con la musica dei dj e la zeppolata per tutti.

Accanto alle maschere a piedi, c’erano i tre grandi carri: quello Disney, quello della Pro loco ispirato all’Antica Grecia-Gli dei dell’Olimpo con tanto di Cupido e Nettuno e quello molto suggestivo di Nurri che ha portato sulla scena Goldrake, Atarus e il disco volante, con contorno di balli e musica. Ad aprire la lunghissima sfilata, c’erano le Cinquecento d’epoca e le vespe dell’associazione Due Ruote di Mara. Subito dietro Janas e Amaymonausu di Ilbono; gli Scruzzonis di Siurgus Donigala e Is Cerbus di Sinnai.

Alla festa anche i tamburini e gli sbandieratori di Iglesias e l’associazione Tuvumannu di Cagliari che ha riproposto anche alcune antiche maschere come quella di sa panettera e su pappafigu, ossia la donna che faceva il pane e l’uomo che raccoglieva i fichi d’india con il bastone. Bellissima poi la famiglia del Conte Dracula riunita nel tavolo con tanto di candelabri e ragnatele e poco più avanti anche una schiera di soldatini e carte. A tarda sera poi spazio alle premiazioni e appuntamento all’anno prossimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA