Da Diodato a Bray, le «parole valgono» a Cagliari 

Si è accomiatato con una promessa: ritornerà, stavolta per un concerto, perché ama Cagliari, dove le scorse settimane ha trascorso qualche giorno di vacanza, e dove ha tanti amici. E poi perché la bellezza che Diodato va cercando, nelle canzoni, nelle persone, nei luoghi che attraversa, è una via di salvezza contro le devastazioni, l’orrore e l’indifferenza che dilagano nel mondo. Rincorso per un selfie, o un autografo, da persone di tutte le età, più volte applaudito, il cantautore nato ad Aosta 44 anni fa, ieri sera in città per il Festival Treccani della Lingua Italiana, si è esibito in una performance tra musica e parole, nel corso di un incontro con Cristina Faloci, giornalista di Rai Radio 3.

L’incontro

Ospite del festival dedicato alla lingua italiana, che per la prima volta si tiene a Cagliari, in occasione dei cento anni dell’istituzione culturale, Antonio Diodato ha raccontato le parole che, prima ancora che suoni nei testi delle sue canzoni, sono riflessioni e azioni del suo quotidiano. A cominciare dal lemma a cui la manifestazione, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Regione, Fondazione Sardegna e l’Università di Cagliari, ha dedicato l’ottava edizione, ovvero responsabilità. La stessa che l’artista ha sentito quando, ai primi passi della sua carriera musicale, ha deciso di impegnarsi per Taranto dove è cresciuto, ha frequentato le scuole e trascorso momenti importanti. «La città che ospita il più grande complesso siderurgico d’Europa e dove la questione ambientale, l’inquinamento, i pericoli per la salute pubblica premevano affinché diventassero centrali nel dibattito pubblico». Che cosa può fare un cantautore? «Può usare le parole in modo che accendano l’interesse, sollecitino all’azione, risuonino nel cuore delle persone». E infatti “La mia terra“, che l’artista ha composto per Taranto (2023), e ieri ha suonato accompagnandosi con la chitarra, ha ricevuto vari premi, tra cui il David di Donatello per la miglior canzone originale per il film “Palazzina Laf" di Michele Riondino.

Le origini

Il cinema è la seconda grande passione, dopo la musica, di Diodato. Quando si è iscritto al Dams, deludendo la famiglia che aveva per lui ambizioni più solide, pensava al cinema. La responsabilità del sogno rimasto nel cassetto, probabilmente, è dell’allora fidanzata di Buddusò «che fece recapitare a Daniele Luchetti», a insaputa di Diodato, un disco. Il cantante aveva appena finito di registrarlo. «Al regista romano piacque la cover “Amore che vai, amore che vieni” di De André, e la inserì nel film “Anni felici”», era il 2013. La strada era tracciata e il cantautore l’ha percorsa con successo, collezionando numerosi riconoscimenti, e un grande seguito popolare, soprattutto con la presenza e poi la vittoria al Festival di Sanremo nel 2020 con “Fai rumore“. Il filo conduttore, brano dopo brano, è rimasto lo stesso: dare spessore alle parole scelte sempre con cura, a partire da quelle che ha cantato e suonato in piazza Carmine: “Che vita meravigliosa”, “Non ci credo più”, “Un atto di rivoluzione”.

Costituzione

«Bisogna leggere, documentarsi: il valore della cultura è inestimabile» ha chiosato il cantautore, anticipando il tema del dialogo successivo tra Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, e il sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Concordi nel citare la Costituzione, Bray e Zedda hanno enfatizzato l’importanza della cultura sia come elemento fondante della propria identità, sia come nutrimento di quel circolo virtuoso tra comunità, politica e responsabilità che dà solidità e felicità a un popolo.

