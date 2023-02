Da dieci anni senza campo 

Quartu. Un esilio da Quartu lungo oltre dieci anni. Anche in questa stagione il Sant’Elena è costretto a giocare in casa su diversi campi del Sud Sardegna, non avendone uno fisso e soprattutto proprio. Domenica, nello scontro salvezza con la Nuorese, sarà di scena a Villa San Pietro per la seconda volta dopo quella di fine novembre col Taloro. Su quindici gare interne fra campionato e coppa l’impianto più utilizzato è via Crespellani a Mulinu Becciu, sette, ma ha giocato anche a Maracalagonis (tre volte), Serdiana (altrettante) e Settimo (prima giornata) per un totale di cinque sedi diverse.

In città

A Quartu i biancoverdi non giocano dalla stagione 2015-2016: gli ultimi anni sono stati disputati a “Sa Forada”, tuttora inagibile, dopo lo sfratto da Is Arenas datato 2012 (il club non è coinvolto nella vicenda in corso fra Comune e Cagliari Calcio). «Vogliamo un impianto dove giocare», la richiesta del presidente Luca Meloni, «siamo disposti anche a trovare un’area, avendo una società abbastanza solida e fortemente contraddistinta dalla passione: vorremmo tornare nella nostra città, il Sant’Elena rappresenta Quartu. Spero che l’amministrazione si faccia carico del problema: giochiamo nella massima categoria regionale, con grande blasone, ma abbiamo necessità che le istituzioni ci diano una mano. Il movimento è di circa 350 tesserati, non pochi: questa situazione alla lunga ti prova».

Difficoltà croniche

Nella passata stagione il Sant’Elena ha trovato ospitalità soprattutto a Villa San Pietro, “casa” quasi fissa da fine ottobre ad aprile, pure lì dopo altri vari spostamenti: addirittura uno a Burcei. Prima del 2021-2022 giocava soprattutto a Quartucciu, al campo Pill’e Matta che però è in terra battuta e non ideale per l’Eccellenza. A Mulinu Becciu si svolgono anche gli allenamenti, mentre giovanili e scuola calcio sono ospiti dell’Orione al Centro sportivo Veritas a Selargius. Il tutto con ingenti spese di affitto dei campi: «La difficoltà è anche a livello economico, con sforzi non indifferenti», segnala Meloni. «Credo che nessuno in Italia viva una situazione simile. Dobbiamo pagare, e tanto, sia per allenarci sia per giocare. Si può reggere uno-due anni, ma così i costi diventano esorbitanti». Questa stagione dovrebbe concludersi sul campo di via Crespellani, salvo contemporaneità col Calcio Pirri che ha la priorità d’utilizzo del terreno.