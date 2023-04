Da Diabolik a Ranieri, Mastandrea a ruota libera 

Più che un’intervista è stato un gioco che si è trasformato in un talkshow ricco di riflessioni (spesso molto divertenti) sul mestiere dell’attore, il grande amore per il calcio e per uno dei suoi più nobili protagonisti, quel Claudio Ranieri capace di mettere d’accordo ogni tifoseria là dove viene chiamato a risollevare le sorti di una squadra in difficoltà (il Cagliari) o portarla (la Roma) a vincere la Coppa Italia. Così ieri mattina Valerio Mastandrea si è concesso con grande generosità ai microfoni di Radiolina per oltre mezzora duettando ora con Francesco Abate ora con Lele Casini.

L’occasione era l’arrivo sul piccolo schermo (da martedì su Sky) del secondo episodio della saga cinematografica dedicata a Diabolik in cui Mastandrea ricopre il ruolo di Ginko, l’antagonista dell’uomo mascherato. Ma in realtà si è andati ben oltre. Riavvolgiamo il nastro della cronaca di ieri.

Miriam Leone

Si è partiti con la coprotagonista del secondo capitolo tratto dalle storie a fumetti, Miriam Leone. «Miriam è una grande attrice, una vera professionista anche se questo termine non mi fa impazzire, lo trovo riduttivo», ha sottolineato Valerio Mastandrea a Radiolina facendo capire le grandi doti delle collega. «Definirla non è semplice ma direi sicuramente preparata ed efficace: tra “Diabolik” nel 2021 e “Diabolik. Ginko all’attacco” dello scorso anno abbiamo girato assieme due scene, molto lunghe tra l’altro e sicuramente intense».

Monica Bellucci

E, a proposito di Diabolik e intensità, non poteva mancare un riferimento a Monica Bellucci che ha interpretato il ruolo di Altea di Vallenberg. «Direi che è stato abbastanza scioccante per entrambi recitare l’uno accanto all’altra», ci ha riso su l’attore romano. «Ma ho subito tranquillizzato Monica dicendole che lavorare assieme a me non sarebbe stato certo l’atto conclusivo della sua carriera. Insomma, un’attrice come lei che ha recitato accanto a nomi di alto richiamo internazionale non può mica arrivare sul viale del tramonto con il sottoscritto».

Zerocalcare

L’attore e regista è stato al gioco rendendo l’intervista una chiacchierata tra amici all’insegna del divertimento. Tra i progetti futuri spicca la serie su Netflix dal 9 giugno “Questo mondo non mi renderà cattivo” firmata da Zerocalcare dove Mastandrea doppierà nuovamente il personaggio dell’Armadillo. «Lo so bene che volete sapere qualcosa in merito ma non vi dirò proprio nulla, terrò il massimo riserbo», ha detto. «Certo confermare il successo di “Strappare lungo i bordi” non è facile ma a uno come Zerocalcare puoi forse dirgli che è impossibile? Secondo me non ha sbagliato nemmeno stavolta, facendo un ottimo lavoro. Certo, bisogna pure specificare che le seconde volte, nella vita, sono sempre le più complesse ma ribadisco: con uno come lui si va a colpo sicuro».

Claudio Ranieri

E se di colpo sicuro si parla, il collegamento con il Mister del Cagliari Calcio Claudio Ranieri sorge spontaneo. «Non volevo parlare di calcio ma per Claudio Ranieri faccio più che volentieri una eccezione», dichiara incalzato dal radiocronista ufficiale dei rossoblù Lele Casini, dimostrando un affetto particolare per il suo illustre concittadino. «Devo ancora dare a Claudio una maglietta realizzata da alcuni ragazzi di Testaccio quando ha vinto il campionato nel 2016 con il Leicester». Alla domanda sul rapporto tra Ranieri e la Capitale, Mastandrea non ha dubbi. «Claudio va oltre qualsiasi etichetta e retorica. Affronta con una pacatezza ed eleganza uniche il sistema calcistico che come ben sappiamo è tutto fuorché semplice. A Roma la gente parla di lui come fosse uno di famiglia. Dovessi definirlo? Beh, direi un grande regista di cinema classico e questo parallelismo tra il cinema e il calcio secondo me calza proprio a pennello: lui è una persona intoccabile e, a prescindere, per me non sbaglia mai». (red. spet.)

