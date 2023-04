Da deposito a Casa della fantasia 

Proprio il mare, qualche anno fa, lo ha portato a fare tappa nel vecchio capannone di via dell’Agricoltura: «Dovevo acquistare una nuova canoa e in quell’occasione lo spazio non mi ha comunicato nulla. In seguito, quando si è presentata la necessità di avere un locale per le riunioni dell’associazione, visto che a Marina Piccola abbiamo una sorta di roulotte, abbiamo approfittato del fatto che il capannone era disponibile e lo abbiamo scelto come punto d’incontro».

L’artefice di questo spazio magico alle porte di Cagliari, che un tempo era una fabbrica per l’essicazione dei mattoni e poi deposito di canoe, è Roberto Caredda. Cagliaritano, sposato e padre di un ragazzo di 28 anni, è consulente finanziario e canoista per passione. Con un gruppo di amici ha fondato l’associazione “Coccodè aps”, che ha sede nel porticciolo turistico di Marina Piccola.

Tutto ha una vita passata. Dai vasi di ceramica agli imbuti, continuando con la barca in legno ormai logoro e la vecchia tamburlana. Senza trascurare i semafori da cantiere che, terminato il loro compito, sarebbero diventati rifiuto. Invece, anziché finire in discarica, sono rinati e hanno dato forma a una vera e propria fabbrica della fantasia, un luogo senza tempo dove è Natale tutto l’anno e (sembrerà strano) il cellulare viene voglia di prenderlo solo per scattare qualche foto.

L’idea

Proprio il mare, qualche anno fa, lo ha portato a fare tappa nel vecchio capannone di via dell’Agricoltura: «Dovevo acquistare una nuova canoa e in quell’occasione lo spazio non mi ha comunicato nulla. In seguito, quando si è presentata la necessità di avere un locale per le riunioni dell’associazione, visto che a Marina Piccola abbiamo una sorta di roulotte, abbiamo approfittato del fatto che il capannone era disponibile e lo abbiamo scelto come punto d’incontro».

L’alchimista

Le condizioni non erano certo ottimali e da lì, con l’intento di restituire un aspetto decoroso alla struttura anonima e con la muffa alle pareti, è iniziata l’opera di Roberto che, piano piano, ha indossato le vesti da alchimista. Trasformando oggetti e regalando un’atmosfera magica a questo luogo speciale che ora è aperto a tutti (gratuitamente, dal lunedì al venerdì, contattando il numero 3387038332) ma che lui stesso fa fatica a definire. «Se devo proprio, mi viene da dire che è un luogo della fantasia».

Villaggio immaginario

Per bambini e adulti. «Chiediamo alle persone di avere un po’ di curiosità e vorrei che la mia idea offrisse spunti di creatività e di incontro: magari possiamo trovare punti di contatto e parlare di maniglie in ottone, illuminazione, componenti nautiche che hanno fatto nascere il sommergibile, le porte e le finestre. Credo ci siano tante persone creative in giro, devono solo osare».

Roberto lascia campo libero alle sensazioni che avvolgono chi varca la porticina verde (alla cui destra campeggia la frase che parafrasa De Andrè, “e dal letame può nascere un fiore”) e si immerge in un’atmosfera carica di colori e suggestioni. Con l’albero e le palle di Natale, le lucine colorate che si accendono anche in bagno. E il piccolo villaggio immaginario abitato dai personaggi fantastici che Roberto descrive ai suoi ospiti. Dal prete, don Dino, alla vedova povera; dalla famiglia ricca (i proprietari della miniera) la cui casa è diventata storta, non si sa se perché costruita su una galleria o per le maledizioni dei lavoratori, allo sportello bancario (su cui campeggia la scritta “lo strozzino”), continuando con il teatro per marionette e burattini, il negozio di giocattoli e l’osteria numero mille. E ancora, il faro per i pensieri felici e il passaggio a livello. Curioso anche il modo in cui ha recuperato il semaforo. «Ho cercato su internet e non c’è stato modo di trovarne uno; così un giorno che passavo di fronte ad un cantiere mi sono fermato e ho chiesto ai lavoratori. Sono rimasti sorpresi e quando ho detto che volevo acquistarne uno hanno aperto il camion e me lo hanno regalato. Era vecchio e sarebbe stato buttato». Ma buttare non è contemplato nel suo vocabolario.

