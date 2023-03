Da demolire altre due case costruite abusivamente 

Proseguono i controlli del nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale per stanare i fuorilegge del mattone nel territorio. Nei giorni scorsi una serie di irregolarità sono state riscontrate in via Uda per cui è scattata subito l’ordinanza.

Gli abusi riguardano un immobile dove sono stati realizzati senza autorizzazione un insieme di fabbricati della superficie di circa 180 metri quadri. Questi, che sono separati da una recinzione in legno, risultano divisi in due unità abitative con due ingressi separati. Le chiusure verticali dei fabbricati sono realizzate in laterizi mentre le coperture sono parte in pannelli multistrato poggianti su struttura lignea e parte con tetto a falde.

L’area dove sono stati messi su gli abusi è sottoposta a vincolo paesaggistico e inoltre l’edificio, come si legge nell’ordinanza, «risulta occupato da due nuclei familiari non residenti nel comune di Quartu ma inseriti nel progetto di inclusione sociale cittadini Rom di Emergenza Umanitaria” stipulato tra i Servizi Sociali del Comune di Cagliari in convenzione con la Caritas».

Le opere abusive, si legge ancora nel provvedimento firmato dal dirigente del settore edilizia privata Giuseppe Loddo, «dovranno essere demolite entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza e si dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi». Nonostante i costanti controlli sono ancora tantissimi i fuorilegge del mattone che costruiscono fabbricati senza autorizzazione soprattutto nella zona della campagna. (g. da.)

