«Da decenni viviamo senza rete fognaria» 

«Viviamo senza allaccio alla rete fognaria, dimenticati da Comune e Abbanoa che non ci ascoltano». Carlo Mameli e Ivan Fonnesu, sono proprietari di due abitazioni nel villaggio Rolandi, nel territorio di Guspini: le palazzine furono costruite dalla società mineraria nel 1952 e sono ancora senza un adeguato collegamento a un impianto fognario. «Tra il 2002 e il 2003 venne realizzato dal Municipio di Guspini un impianto di depurazione di ponente, esattamente sotto viale del Mare, da quella data l’ufficio Tributi del Comune ci inviava bollette di consumo idrico comprendente la tariffa relativa allo smaltimento dei reflui di fognatura, in seguito alle nostre proteste l’imposta relativa alla fognatura venne eliminata», raccontano i due residente del borgo che si trova nell’ex compendio minerario di Montevecchio.

La storia

«Nel 2005 ci fu l’intervento finanziato dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici, con un progetto per i reflui del villaggio Rolandi, che consisteva nella demolizione dei pozzetti del vecchio impianto e nel rifacimento dello stesso a norma di legge con una fossa settica Imhoff e la posa, a valle, di una rete capillare di canalizzazione disperdente. La fossa è stata posizionata nel novembre del 2007. Dopo poco tempo però è stato chiara l’inefficienza del lavoro. – si legge nell’esposto, l’ennesimo, che Mameli e Fonnesu intendono indirizzare alle autorità –. Tutte le segnalazioni finora sono state inutili. Non è cambiato nulla». La mancanza di una rete fognaria causa alle famiglie del villaggio Rolandi notevoli disagi. «Gli impianti di smaltimento devono essere realizzati da enti competenti, perché le nostre case sono state costruite negli anni ’50 dalla società mineraria». L’assessore comunale Marcello Serru, consultato in merito alla vicenda, dice: «Delle fognature non se ne occupano i Comuni, ma Abbanoa». Dal canto suo la società che gestisce il servizio idrico replica: «Abbanoa può prendere in gestione soltanto opere collaudate per le quali i Comuni hanno chiesto espressamente all’ente di Governo d’ambito il passaggio delle competenze al gestore unico».

L’appello

«È un controsenso dobbiamo pagare le tasse, ma non abbiamo i servizi. La situazione, a tutt’oggi, è ancora irrisolta», dicono Mameli e Fonnesu. «Noi proprietari delle case in villaggio Rolandi, – conclude l’esposto – chiediamo di essere come tutti gli altri cittadini del paese e che i reflui delle nostre abitazioni vengano collegati alla rete pubblica».

