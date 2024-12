Da Darya Dugina al ponte di Crimea: i blitz degli 007 

Kiev. Il servizio di sicurezza di Kiev (Služba Bezpeky Ukrayiny, Sbu) continuerà a compiere «qualsiasi sforzo per cacciare gli occupanti dal territorio ucraino e porre fine alla guerra con la nostra vittoria»: era il 23 ottobre del 2023 quando il capo dello Sbu, Vasyl Malyuk, pronunciò questa frase. Oggi gli 007 ucraini hanno inferto forse il loro colpo più devastante al nemico con l’uccisione del generale Igor Kirillov, ma è dall'inizio dell’invasione russa che lo Sbu - insieme all’intelligence militare del Paese (Gur) guidata dal tenente generale Kyril Budanov - danno del filo da torcere alla leadership di Mosca. Tra i principali assassinii mirati attribuiti allo Sbu e al Gur, o confermati dagli stessi servizi ucraini, spicca quello di Darya Dugina, figlia del nazionalista russo Alexander Dugin, uccisa da una bomba azionata a distanza piazzata sulla sua auto il 20 agosto 2022. Kiev non ha mai confermato il suo coinvolgimento in questa uccisione, ma secondo il Washington Post sarebbe stato lo Sbu ad eliminarla, anche se secondo alcuni osservatori il vero obiettivo era suo padre.

Sempre nel 2022, gli uomini dello Sbu avrebbero ucciso Denis Kireyev, un componente della squadra negoziale ucraina accusato di tradimento e colpevole - secondo loro - di aver divulgato informazioni a Mosca. E sempre lo Sbu è sospettato di aver eliminato il noto blogger ultranazionalista pro-Russia Vladlen Tatarsky, ucciso il due aprile 2023 in un bar di San Pietroburgo dall’esplosione di una statuetta imbottita con oltre 200 grammi di Tnt che gli era stata appena regalata da una ragazza. Ma nella storia recente dei servizi ucraini non ci sono solo omicidi mirati e attacchi contro gli esponenti russi: lo Sbu e il Gur sono responsabili di decine di attacchi e sabotaggi a fabbriche, impianti industriali e militari, infrastrutture civili russi. A partire dagli attacchi del 2022 e 2023 al ponte di Crimea, fiore all’occhiello del presidente Putin e simbolo dell’annessione della penisola da parte di Mosca.

