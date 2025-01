Da Cuba col camice: «All’ospedale di Lanusei mi sento come a casa» 

Karel Andalia Perez, «il medico cubano», è molto conosciuto in Ogliastra. «Qui mi sento a casa, e non mi manca mai un invito a pranzo, a cena e per le feste». Lavora dal 2022 all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, all’inizio era al Pronto soccorso, adesso è in forze nel reparto di Chirurgia diretto da Gian Pietro Gusai, una realtà che attrae pazienti da tutta l’Isola e in due anni ha fatto oltre 800 interventi.

Lui è un gettonista , cioè appartiene a quella categoria di camici bianchi contestatissima – guadagnano troppo, hanno titoli di studio “diversi”, non sanno l’italiano, sono le critiche più diffuse – ma diventata una necessità ineluttabile nel nostro sistema sanitario in deficit d’organico. «Lo spiego sempre», dice, «io guadagno bene ma vengo anche tassato bene. Alla fine, tolti anche i contributi per la pensione, mi resta in tasca uno stipendio come quello dei miei colleghi sardi strutturati».

Dottor Perez, qual è la sua storia?

«Sono nato 46 anni fa a Holguìn, ma presto ci siamo trasferiti a Guantanamo, dove ho studiato e fatto l’Università, facoltà di Medicina. Mio padre, ora in pensione, era un anatomopatologo».

Quanto dura il corso di studi?

«Sei anni, come in Italia. Appena laureato – così funziona a Cuba – ho fatto il servizio sociale, per due anni una specie di medico di base in zone disagiate in campagna o in montagna. Poi, sono rientrato e ho fatto la specializzazione a L’Avana, dove ho lavorato all’Istituto di Cardiologia e Cardiochirurgia».

La paga?

«All’epoca, per il servizio sociale 16 dollari al mese, una volta specializzato, 50 dollari. Ora le cose sono un po’ cambiate, ma con l’inflazione spaventosa che c’è, le retribuzioni sono comunque molto misere».

Dunque, ha deciso di partire.

«È doloroso, ma capita anche a voi di dover lasciare la vostra terra per andare a cercare una migliore condizione economica, ecco, per un cubano è ancora più intenso. Politicamente, con la dittatura, la vita è ancora più difficile, siamo un luogo unico al mondo. Sono uscito con un visto spagnolo, nel 2017 via Madrid, ma il mio obiettivo era la Sardegna».

Come mai?

«Grazie a un’amica di Cagliari, conosciuta a Cuba, con cui ero sempre in contatto e che si è offerta di aiutarmi con i documenti. Non la ringrazierò mai abbastanza per ciò che ha fatto per me, non è stato facile, anche perché da Cuba mi sbagliavano apposta le carte, per punirmi perché non volevo tornare, ci sono voluti molti anni per essere in regola e avere l’abilitazione a fare il medico».

Cosa ha fatto in quel periodo?

«Ho lavorato in un supermercato, ho imparato a fare trattalias e trecce, il badante».

La svolta?

«Un giorno la mia dottoressa di base mi ha parlato dell’ospedale di Lanusei, io non avevo neppure una remota idea di dove fosse. Sono andato in via Romagna, mi sono proposto, e dopo un po’ mi hanno messo in contatto con la direzione sanitaria dell’ospedale. Nel frattempo avevo conosciuto un altro medico cubano arrivato qui, con lui abbiamo studiato per l’esame di riconoscimento del nostro titolo, cinque scritti e cinque orali in medicina interna, pediatria, chirurgia, ginecologia, e medicina legale. Il test di italiano l’ho superato quando mi sono iscritto all’Ordine dei medici di Cagliari. Insomma, ci hanno fissato un appuntamento e siamo andati a fare un colloquio. Ad agosto del 2022 siamo tornati a firmare il contratto».

A tempo indeterminato?

«Determinato, ogni sei mesi lo rinnovano. Trentasei ore settimanali, come tutti, sono pagato a ore con partita Iva. Non posso fare prestazioni aggiuntive».

Non c’entra nulla con il sistema della Calabria, o con la convenzione stipulata dall’Ares con una ditta di Vicenza?

«No no, sono indipendente. Il sistema della Calabria doveva essere adottato anche in Sardegna nel 2023, era a buon punto, si stavano cercando gli alloggi per i dottori in arrivo, ma poi non si è concluso nulla. Comunque, si tratta di un accordo diretto con il governo cubano, che incamera una buona parte della retribuzione del professionista. Come le “brigate” che vanno in Angola, o in Mozambico, prendono 4.000 euro a testa, ma al medico ne resta meno della metà. Di recente a Sorgono sono venuti i colleghi cubani che lavorano in Calabria a raccontare l’esperienza, so che è molto positiva ed è stata rinnovata fino al 2027. E le liste d’attesa sono state abbattute».

Come è stato accolto in ospedale?

«Benissimo, da subito, ho trovato colleghi eccezionali. Ma sono stato accolto come uno di famiglia in tutta Lanusei, e direi, in tutta l’Ogliastra. La gente mi conosce, sono il “medico cubano”, mi vogliono bene. Sono molto grato e fortunato per com’è andata».

