Da CR7 a Mbappé, parata di stelle agli Europei 

La fame di gol e lo sconfinato mestiere del sempreverde Cristiano Ronaldo, la classe da predestinato di Bellingham, la potenza e gli spunti di Mbappè. C’è la storia passata, presente e futura del Real Madrid, dominatore anche in questa stagione, nei fasti e nelle emozioni che è pronta a regalare l’edizione tedesca dei campionati Europei. La manifestazione presenta cinque favorite (Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e Portogallo) e tanti protagonisti.

Oltre a manciate di stelle affermate, dietro l’angolo c’è sempre qualche novità appetibile, anche se i “mostri sacri” non hanno intenzione di passare la mano. L’Inghilterra, finalista sconfitta in casa nel 2021, sente che potrebbe essere l’appuntamento con la storia andando a rimorchio di tre campioni: l’inossidabile Kane, 400 gol in carriera, e i due giovani leoni reduci da una stagione da incorniciare, Bellingham e Foden, leader di Real e City. La Francia risponde con un gruppo collaudato condotto da capitan Mbappé. Accanto a lui gli “italiani” Teo Hernandez e Rabiot.

Più difficile trovare figure che si esaltino da soli nel collettivo spagnolo che funziona alla perfezione, ma per carisma, qualità e duttilità spicca Rodri, l’alter ego di Guardiola, mentre si attendono mirabilie dal talento di Yamal che, nemmeno 17enne, evoca inevitabili e impegnativi paragoni con Messi. La Germania gioca in casa, ha dato segni di risveglio forti e spera di esaltarsi con l’esplosione del talento intermittente di Musiala o con gli esaltanti spunti di Sanè. Ma il migliore di tutti è Toni Kroos, formidabile tuttocampista sempre ispirato, tornato in nazionale dopo la pausa mondiale per chiudere la carriera dopo l’ennesima Champions col Real. La quinta favorita degli Europei, il Portogallo dei veterani, è guidato da Cristiano Ronaldo, che spera di non essere utilizzato a singhiozzo, per poter chiudere la sua carriera sempre da protagonista. Snobbata all’inizio, la Croazia vuole beffarsi anche stavolta dei pronostici, condotta dalla classe inarrivabile del 41enne Modric e forte del miglior difensore in circolazione, il 21/enne Gvardiol. Pur in fase di ringiovanimento, il Belgio di Tedesco punta forte sulla cristallina classe di De Bruyne e la forza d’urto e i gol di Lukaku. Nel girone C, la Serbia cercherà i gol di Vlahovic e gli spunti di Samrdzic, e la Danimarca punterà sul talentuoso ex atalantino Hojlund. Nel gruppo D, con Francia e Olanda, cercano visibilità la Polonia di Lewandowski, vicino ai 700 gol in carriera, e l'Austria che vuole sfruttare il talento di Sabitzer.

