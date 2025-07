Da Cottolengo a centro di formazione 

Importante cambio di destinazione d'uso dell’ex asilo Cottolengo di via Matteotti a Ghilarza. La parrocchia infatti ha concesso in comodato d'uso gratuito per due anni alla Croce rossa italiana l’immobile di circa 3mila metri quadrati per attività di emergenza e formazione.

Il futuro

«La struttura - spiegano dalla sede romana della Cri - ospiterà operatori specializzati a livello nazionale e internazionale. Saranno promossi inoltre al suo interno progetti specifici d’ emergenza. A partire dal prossimo fine settimana quando si svolgerà un percorso formativo specifico per gli operatori del settore che vedrà impegnate circa 80 persone provenienti da tutta Italia. Venerdì 25 è previsto invece un incontro che vedrà la Croce rossa italiana presentare il progetto del centro e dare il via ufficialmente alle attività».

Il parroco

La conferma dell’avvenuto passaggio arriva dallo stesso parroco, padre Paolo Contini, che aveva seguito l'andamento dei lavori realizzati precedentemente per conto della parrocchia, ma anche per la Diocesi di Oristano, considerato che il primo intervento di circa 700mila euro è stato possibile con i fondi dell'otto per mille, ma anche con il cofinanziamento della stessa parrocchia. «I lavori ultimati – evidenzia padre Paolo – hanno interessato 11 ambienti fra il piano terra e quello superiore, totalmente ristrutturati e riadattati, la cucina e uno spazio comune, mentre i nuovi servizi igienici e sanitari sono stati realizzati anche all’interno delle camere da adibire a dormitorio. È stato sistemato inoltre l’ascensore e eseguiti tutti gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Grazie ad contributo della Regione di 300mila euro sono stati inoltre realizzati ex novo tutti i tetti ed i pluviali».

Edificio storico

Con il passaggio della gestione alla Cri, si chiude dunque una pagina di storia importante del paese che in quell’edificio dal 1919 ospitò le suore del Cottolengo di Torino che avviarono la loro missione. Il 9 maggio 1936 Rosa Sanna Delogu lasciò alle suore l'intera struttura per poter proseguire la loro opera. Fu poi ampliata con la costruzione del teatrino e del piano superiore. Nel 1978 la missione venne ridimensionata per il ridotto numero delle religiose, venne interrotta l'attività della casa delle orfanelle e continuò ad operare come asilo.

