Da Costanzo a Garrone, italiani a caccia del Leone d’oro 

Il Festival di Cinema più antico delmondo, che dal 1932 ha attraversato anni turbolenti con verdettifischiati come nel 1960 quando a “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Visconti fu preferito un modesto film francese e comenel Sessantotto quando subì dure contestazioni, raggiunge untraguardo importante: quella che apre oggi e chiude il 9 settembre è l’ottantesima edizione. Riuscire ad essere centrali nel panorama internazionale che cambia di continuo (pensiamo alle piattaforme di streaming oggi player alla stregua delle major e fino a pochissimi anni fa inesistenti), essere punto di riferimento per gli autori di tutto il mondo che aspirano ad avere la premiere al Lido di Venezia nell'affascinante razionalista Palazzo del Cinema, diventare trampolino per i film da Oscar, proseguire la sana sfida con il Festival di Cannes sono missioni che anno dopo anno sono diventati traguardi raggiunti anche se ogni volta da confermare.

Quest'anno due elementi si sono aggiunti a condizionare il Festival: lo sciopero sindacale degli autori e degli attori in America e Inghilterra che con grandi assenze da Bradley Cooper a Michael Fassbender a Emma Stone ha sottratto linfa glamour alla Mostra (imprescindibile per non ridurre l'evento a rassegna solo per la bolla cinephile) e un obiettivo di rilancio del cinema italiano in sala, una occasione fondamentale da Venezia per far riappassionare il pubblico anche alle storie di casa e non solo ai “Barbie” e “Oppenheimer” di turno.

Ecco allora sei film italiani in gara per il Leone d'oro, tutti importanti a partire dal budget: “Comandante” di Edoardo De Angelis; “Finalmente l'Alba” di Saverio Costanzo; “Io Capitano” di Matteo Garrone; “Lubo” di Giorgio Diritti; “Enea” di Pietro Castellitto e “Adagio” di Stefano Sollima. E tantissimi altri disseminati tra Orizzonti, fuori concorso, Giornate autori, Sic.

Una mission quasi istituzionale, pur nella libertà di selezione, per Alberto Barbera, il più longevo dei direttori, che ha ancora un anno, il 2024, per terminare il terzo mandato alla guida del Festival. Dopo la pandemia, il cinema in sala ha ripreso con enorme difficoltà e quello italiano ha sofferto ancora di più, è chiaro che dalla moltitudine di titoli, sperando in buone accoglienze di pubblico e critica, qualcosa si potrà smuovere.

