Da Coni, Governo e Fifa no al ripescaggio dell’Italia 

No del Coni; no del ministro Abodi; e no, seppure non dichiarato ufficialmente, della Fifa. Il possibile ripescaggio dell’Italia al posto dell’Iran agli imminenti Mondiali, già in partenza altamente improbabile, pare essere stato del tutto stato bocciato nelle ultime ore. Quelle seguenti alla bizzarra proposta avanzata da Paolo Zampolli, ex agente di modelle e immobiliarista, attualmente “inviato speciale” del presidente degli Stati Uniti per asserite “partnership globali”, di ammettere gli azzurri alla Coppa al via a giugno in Canada, Messico e Usa. Ma il «sogno», come definito dallo stesso Zampolli, sembra aver ottenuto l’effetto opposto.

Il Comitato olimpico nazionale ha respinto l’ipotesi: «Mi sentirei offeso», ha detto il presidente Bonfiglio, «bisogna meritarselo, di andare ai Mondiali». Così anche il governo italiano per bocca del ministro Abodi («non é opportuno, ci si qualifica sul campo») e il collega Giorgetti («mi vergognerei»). Il quotidiano Financial Times ipotizzava che la proposta fosse un tentativo di riconciliare la presidente Meloni col presidente Trump: se fosse, il tentativo è fallito. La Fifa al momento non ha replicato ufficialmente ma ha lasciato chiaramente intendere che un cambio del genere non ha senso né fondamento: il presidente Infantino punta a confermare l’Iran tra le 48 squadre protagoniste nel torneo e si dice certo che la Nazionale di Teheran.

D’altra parte, si ricorda da ambienti di Zurigo, Zampolli fece un’identica richiesta per Qatar 2022 e l’Italia non fu riammessa. A sua volta l’Iran, attraverso l’account X dell’ambasciata a Roma, ha detto che «il calcio appartiene ai popoli, non ai politici. L’Italia ha conquistato la grandezza sul campo, non grazie a rendite politiche. Il tentativo di escludere l’Iran dalla Coppa del Mondo mostra soltanto la bancarotta morale degli Stati Uniti, che temono perfino la presenza di undici giovani iraniani sul terreno di gioco».

Il tema comunque resta vivo a prescindere dai guai azzurri. Finora le richieste dell’Iran di spostare le tre partite della fase a gironi dagli Usa al Canada (Gruppo G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda) non sono state accettate. Tra una settimana a Vancouver si terrà il congresso Fifa. Difficile non si parli di Iran.

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