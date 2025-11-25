Da Como all’Isola per Santu Jacu 

L’aria pungente del Mandrolisai innevato non gli ha di certo fatto cambiare idea sui suoi propositi, mentre con lo zaino sulle spalle e la divisa da trekking estiva percorreva i crinali della Sp 61 bis tra Atzara e Belvì. Mario Venco, avvocato 72enne di Como, arrivato lo scorso 13 novembre nell’Isola, ha voluto affrontare la sua avventura da pellegrino del Cammino di Santu Jacu, dopo aver macinato migliaia di chilometri nella sua vita fra la via Francigena, Santiago de Compostela e altre decine di Cammini religiosi in giro per la Spagna.

Due fasi

Per il legale in pensione, quello di Santu Jacu rappresenta un ennesimo cammino di fede e devozione, con un percorso che da Cagliari lo ha visto raggiungere le piane di Soleminis, Dolianova, per poi risalire nel Gerrei tra Sant’Andrea Frius, Villasalto e così raggiungere il Sarcidano passando per Nurallao e Laconi fino alla Barbagia di Belvì: «Ho suddiviso il mio cammino in 2 momenti, di dodici tappe ciascuno in cui visiterò 20 chiese di San Giacomo. La prima fase la concluderò nei prossimi giorni a Sorgono, per poi ritornare nell’Isola tra due settimane e proseguire fino a Porto Torres, parte finale del percorso».Una scelta di vita, la sua, maturata 5 anni fa dopo un’intensa attività forense nella cittadina lombarda al confine con la Svizzera: «Prima - dice Venco - percorreva vari cammini, ma per una passione legata fondamentalmente al trekking, attratto dalle bellezze paesaggistiche. Poi qualcosa è cambiato e mosso dalla fede ho deciso di immergermi in questa nuova esperienza di vita che mi ha fortificato e insegnato tanto».

Le emozioni

E sulla decisione di approdare nell’Isola racconta: «Ogni Cammino di fede mi ha trasmesso qualcosa, dalla via Francigena, passando per Compostela e non solo. Ma Santu Jacu ha un qualcosa di magico. Durante il percorso sto alloggiando in vari Bed & breakfast, e beneficiando dell’ospitalità di un popolo, quello sardo, fatto di persone meravigliose che ti fanno sentire come a casa. Chiunque arrivi in questa terra si sente accolto e integrato nei valori che la sua gente sa trasmettere».

Nei giorni scorsi, l’arrivo a Belvì, dove Venco ha potuto soggiornare nell’asilo delle Vincenziane nel cuore del paese: «Ho trovato un territorio meraviglioso, col paesaggio innevato e la cordialità delle persone del posto».

E l’avvocato comasco non accenna a fermarsi. Già a fuoco i prossimi obiettivi all’orizzonte: «Concluso quello di Santu Jacu, nei prossimi mesi mi riprometto di percorrere anche gli altri Cammini della Sardegna, fra cui quello dedicato alla Madonna di Bonaria, che parte da Olbia e arriva a Cagliari, un cammino che reputo meraviglioso».

RIPRODUZIONE RISERVATA