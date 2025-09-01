Da Comandini a Lai Il Pd insiste: «Sanità, dobbiamo fare di più» 

Al ritorno dalle vacanze i riflettori della politica sono già puntati sul Pd. Il partito si prepara a cambiare segretario alla prossima seduta dell’Assemblea già fissata per il 12: dovrebbe essere il giorno buono per le dimissioni di Piero Comandini – che lascia per incompatibilità con il ruolo di presidente del Consiglio regionale – e per l’elezione del suo successore: a meno di sorprese clamorose, il deputato della corrente dei Riformisti Silvio Lai. Giorno buono al condizionale perché, secondo le ultime indiscrezioni, l’ala più a sinistra del Pd starebbe insistendo per la convocazione di una direzione del partito prima ancora dell’Assemblea. Che, in questo modo, potrebbe slittare di qualche giorno, ma tenersi comunque entro il 19. Non solo. I Dem sono pure impegnati a far sintesi sul nome di chi prenderà il posto di Giuseppe Meloni alla presidenza dell’organo. Probabilmente si convergerà su una donna, magari della sinistra del partito.

Effetti sul governo

Ad ogni modo, l’attenzione per l’avvicendamento alla segreteria è alta anche e soprattutto per gli effetti che avrà sugli equilibri nella maggioranza che guida la Regione. Prima della pausa di Ferragosto si era parlato di pace fatta nel Campo largo e di uno stato di salute della coalizione sostanzialmente buono. Se non fosse per la sanità. Dove il Pd non ricopre alcun ruolo. Quanto può andare avanti una situazione in cui il partito di maggioranza relativa è fuori dalle decisioni sul comparto che ogni anno viene finanziato con circa la metà del bilancio regionale?

Il nuovo corso

Di certo l’arrivo del nuovo segretario potrà fare la differenza, e subito dopo la sua elezione sarà intavolato un confronto con la presidente della Regione Alessandra Todde che, probabilmente, avrà interesse a completare un quadro che sia definitivo per il resto della legislatura. Ma perché la situazione si stabilizzi, occorre risolvere il nodo centrale, cioè il coinvolgimento del Pd anche nella sanità, oggi l’unico terreno in grado di produrre conflitti nella maggioranza che sostiene Todde. Questo non significa che l’assessorato alla Sanità dovrà cambiare guida: si tratta infatti di una casella targata M5S e così resterà. Semmai, il Pd chiederà di essere coinvolto nella governance delle Asl, quindi nella nomina dei direttori generali da indicare alla scadenza del mandato degli attuali commissari. E su questo, di sicuro, il prossimo segretario non cederà di un millimetro. Cioè: è molto difficile che la segreteria Lai accetti quanto accaduto al tempo dei commissariamenti delle aziende sanitarie, quando i Dem sono stati tenuti fuori da ogni decisione, non partecipando in Giunta alla nomina dei commissari straordinari delle aziende.

«Sostegno proattivo»

Questo non si ripeterà, assicurano fonti del partito, perché il Pd di Silvio Lai sarà «più intraprendente», nel senso che il sostegno al governo regionale dovrà trasformarsi in un contributo costruttivo, «proattivo». Quindi, da spettatore su un tema cruciale come la sanità a partecipe delle politiche. D’altronde, essere parte del governo regionale vuol dire anche essere parte del governo della sanità. Infatti, fa notare un esponente del partito, «non si ricorda una Giunta regionale nella quale, nella governance della sanità, non fossero rappresentate tutte le principali forze di maggioranza».

