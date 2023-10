Da Colpani a Ruggeri, Bove e Vignato, i nomi dei giovani sui taccuini dei procuratori  

Roma. Andrea Colpani, Nikola Krstovic, Joshua Zirkzee, Matteo Ruggeri, Samuel Vignato, e non solo. C’è una schiera di talenti che sta prendendo confidenza con la serie A facendo pregustare a club e a procuratori guadagni poderosi nei prossimi mercati. Sono giovani che hanno una grande fama di emergere, e non sembrano, per ora, sul punto di rovinarsi la vita e la carriera con le scommesse per noia.

I club maggiori di serie A, e anche quelli esteri (la Premier League soprattutto), studiano con interesse filmati e profili fiutando l’affare. E intanto loro entrano negli schemi e sfidano senza remore i campioni più affermati. Colpani sembra avere le caratteristiche per diventare un n. 10 di sostanza e talento, ed è già nel mirino di Spalletti. Ha 24 anni, si è formato nel vivaio dell’Atalanta, al secondo torneo di A col Monza si è sbloccato ora che non c’è più Sensi. Ha fisico, personalità, è agile, potente ed elegante. Può giocare da regista, esterno e seconda punta, e ha già segnato 4 gol. Tra i nuovi la sorpresa è venuta da Krstovic, montenegrino come Vucinic: si è rivelato in Slovenia e una vecchia volpe del mercato, Pantaleo Corvino, l’ha portato a Lecce per 4 milioni. Ha 23 anni, ha il fiuto del gol (ne ha già segnati 4), tira con entrambi i piedi ed è abile di testa.

Zirkzee è olandese (di madre nigeriana), ha 22 anni e un pedigree di tutto rispetto: ha cominciato al Feyenoord, col Bayern ha esordito in Champions ma poi, chiuso da Choupo Moting, ha fatto flop nel Parma. È al secondo anno al Bologna, prima era riserva di Arnautovic, ora si è sbloccato: ha fisico, coraggio, personalità anche se non è sempre concreto. Il Bayern si è riservato il 50% di una futura rivendita. Il nuovo titolare dell’Atalanta, capace di mandare in panchina Bakker, Holm e Hatoboer, è Matteo Ruggeri, 21 anni, esterno sinistro dotato di fisico, tecnica e spinta. Gasperini ha grande fiducia in lui. Ancora più giovane, 19 anni, è Samuel Vignato, il primo 2004 a segnare in A. Da anni al Monza, talento precoce (padre veneto e madre brasiliana), ha visione, tocco, fantasia. Alla Roma Mourinho non rinuncia più a Edoardo Bove, 21 anni centrocampista e universitario alla Luiss. Infine, non va dimenticato Simone Pafundi, il talento dell’Udinese classe 2006, bloccato finora da un infortunio e trascinatore azzurro ai mondiali Under 20.

