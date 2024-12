Da città delle discoteche a città del folk 

Da Eldorado del divertimento discotecaro a Città del folklore: Assemini punta sulle tradizioni popolari e guadagna una posizione di primo piano nel panorama nazionale ottenendo, nel 2024, il riconoscimento di “Città del Folklore”. Il premio, istituito dalla Federazione italiana tradizioni popolari, valorizza e riconosce il lavoro delle associazioni: “Città di Assemini”, “Santa Lucia”, “San Pietro Assemini e Campidano”, il Museo dell’arte etnica internazionale, quello etnografico, il “Sonus de su mundu”, la “Casa dei centenari, “Sonus de canna” e “Assotziu boxis e sonus”. Un patrimonio culturale immenso che ha necessità di essere valorizzato: è questa l’ accorata preghiera di Luigi Scalas, asseminese, assessore della Federazione italiana tradizioni popolari, ideatore della Rassegna folkloristica internazionale che da quasi cinquant’anni trasforma Assemini nell’ombelico del mondo, ospitando danzatori e musicisti provenienti da tutte le nazioni.

Memoria e conoscenza

«Un popolo che dimentica e non conosce il suo passato, le sue tradizioni e le sue radici, lentamente ha già cominciato a morire. E questo, a mio avviso, sta capitando ad Assemini», afferma Scalas: «L’attenzione degli amministratori è fondamentale per la salvaguardia della nostra identità, è loro compito tutelare il patrimonio culturale identitario materiale e immateriale; in una parola semplice, ma piena di significato: l’unicità. Abbiamo una storia straordinaria e ricordarla è diventata la mia missione».

Successo collettivo

«L’amministrazione – spiega l’assessora alla Cultura Jessica Mostallino – è stata lieta e orgogliosa di ricevere questo importantissimo riconoscimento. Tra l’altro Assemini è l’unica città sarda ad averlo ottenuto. È chiaramente un successo collettivo. L’amministrazione si adopera per promuovere e supportare iniziative e attività proposte da tutte le associazioni. Il percorso per raggiungere questo prestigioso riconoscimento è iniziato diversi anni fa, promosso dall’associazione folkloristica “Città di Assemini” ma è un traguardo che premia l’impegno di tutti».

«C’è tanto da fare – sorride amaro Scalas – ma la strada la dobbiamo percorrere tutti assieme, amministratori in primis . Sono cresciuto con mia nonna materna: lei e i miei genitori mi hanno insegnato il dovere etico di partecipare nella misura del possibile alla crescita sociale ed economica del paese in cui sono nato e cresciuto. Sono convinto che questa crescita sia indissolubilmente legata alla salvaguardia delle nostre radici. Il senso della vita? Custodire la memoria e l’identità. Ho 75 anni ma l’amore per la nostra storia accende in me una fiamma ancora giovane».

