«Da città “canaglia” a modello: differenziata al 74%» 

«Da città canaglia, con una percentuale inferiore al 30 per cento del totale rifiuti nel 2017, grazie ai progetti e agli investimenti che stiamo portando avanti, ora Cagliari è ai vertici della classifica nazionale nella raccolta differenziata e la percentuale supera 74 per cento». Parole piene di orgoglio quelle pronunciate ieri dal sindaco Paolo Truzzu, durante l’incontro a Palazzo Regio con una delegazione di amministratori e tecnici della comunità Valenciana arrivati in città proprio per studiare da vicino il cosiddetto “modello Cagliari”.

Andrea Cossu, ingegnere del Servizio Igiene del suolo, ha presentato agli ospiti i dati e i sistemi utilizzati dal Comune nella raccolta differenziata di rifiuti urbani. In sala anche Igor Staglianò, giornalista giornalista e direttore generale Esper. La proiezione di una breve anteprima del docufilm "Oltre i luoghi comuni" (che sarà proiettato oggi alle 10 alla Mem) in cui Cagliari è una delle protagoniste nel panorama italiano dell'economia circolare, è stata preceduta da un intervento di Txema Pelaez Palazon, capo delegazione spagnola, che complimentandosi col sindaco e l’assessore ha donato una ceramica della produzione artistica artigianale valenciana all’amministrazione comunale.

