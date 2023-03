Da chiosco a palestra per i canoisti 

Doveva essere un punto ristoro. Una sorta di chiosco da aprire durante gli eventi realizzati nell’enorme area verde in località S’Anaedda, a ridosso del rio Mare Foghe. Tutti i bandi promossi dal Comune di Zeddiani sono andati deserti. Ora però per quell’edificio in legno è arrivato il momento del riscatto: dopo alcuni interventi da parte dell’amministrazione comunale è diventata la palestra dei canoisti di varie squadre nazionali che arrivano da diverse Paesi. Già da alcuni giorni si allenano una ventina di atleti delle nazionali slovena e svizzera Junior e Under 23 di canoa e kayak. Prima si fatica all’interno con esercizi di potenziamento e risaldamento muscolare, poi tutti in canoa nello specchio d’acqua a pochi metri di distanza.

La struttura

Al posto di tavoli e sedie fanno bella mostra tutti gli attrezzi utili per l’allenamento prima di faticare lungo il rio Mare Foghe. Per i canoisti un vero paradiso. Così raccontano Matevž Manfreda, Mia Medved, Santiago Leban Parada, Jakob Stojanović e tanti altri campioni. Per il territorio invece si tratta di una vetrina importante. Gli atleti sono ospiti del Circolo nautico di Oristano che ha la sede a Cabras. Spiega come è nata l’idea il sindaco di Zeddiani Claudio Pinna: «Già da tempo il Circolo ci aveva chiesto di poter utilizzare quell’edificio sia come punto d’appoggio sia come palestra. E visto che purtroppo il punto ristoro non è mai decollato abbiamo deciso di intervenire. Prima abbiamo riqualificato l’immobile per poi adattarlo agli allenamenti. È un orgoglio anche per noi ospitare i campioni. Grazie a loro ora la struttura è finalmente fruibile. E va anche detto che grazie a loro il nome di Zeddiani sta arrivando un po’ ovunque». Ma non solo sport: «Quella struttura, finalmente sistemata - conclude Pinna - potrà essere utile anche per altri eventi quando non ci sono gli atleti».

La svolta

L’idea di riqualificare il chiosco risale a novembre scorso quando il Circolo nautico Oristano aveva organizzato il primo meeting internazionale di canoa kayak “I Giganti dello Sprint”. Per l’occasione avevano raggiunto l’Oristanese atleti provenienti da Lombardia, Sicilia ma anche da Malta, Ungheria, Croazia, Slovenia e Ucraina. L’obiettivo era quello di far conoscere il territorio, sia quello di Cabras ma anche quello di Zeddiani, per poi far ritornare gli atleti ad allenarsi in vista delle gare importanti. E così è stato. Da dicembre sono tanti i campioni che si sono allenati nell’Oristanese.