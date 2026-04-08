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Macomer.
09 aprile 2026 alle 00:12

Da centro polivalente a moderna multisala, via libera del Consiglio 

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A Macomer una multisala con cinema, teatro e servizi connessi. Il centro polivalente, finora punto di riferimento per eventi culturali, mostre e altre attività, ma poco utilizzato, sarà interessato da una trasformazione importante, con la creazione di uno spazio multifunzionale di alto livello. Rientra in una strategia dell’amministrazione comunale per valorizzare e utilizzare appieno la struttura, realizzata negli anni Novanta nell’area di Sertinu. La proposta del Comune è stata spiegata dal sindaco Riccardo Uda e dagli assessori in Consiglio comunale. «L’obiettivo è duplice - è stato detto - prima di tutto trovare una destinazione certa a una struttura finora sottoutilizzata e dare continuità alla programmazione di cinema e teatro».

Non solo proiezioni e teatro, ma un polo con bar e spazi per attività culturali. I costi per la ristrutturazione e l’adeguamento dell’immobile non ricadranno sul Comune, per la gestione si ricorre alla concessione. Un partner privato interverrà con fondi propri per il restyling e l’allestimento delle sale. In cambio otterrà la gestione economica dell’immobile per un numero di anni sufficiente a garantire il rientro dell’investimento. Il progetto è legato alla possibilità che il contratto di affitto avviato circa tre anni fa con la proprietà del cineteatro Costantino venga presto a decadere, con ripercussioni legate soprattutto all’attività teatrale con il Cedac. (f. o.)

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