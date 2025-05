Da Celestino V a Enrico Berlinguer 

«Un leader politico di rara caratura morale. Sardo come Antonio Gramsci, Enrico Berlinguer non aveva mai reciso le sue radici con la Sardegna. E oggi i giovani, leggendo o rileggendo Berlinguer e Gramsci, potrebbero trovare una chiave di lettura per le vicende dei nostri giorni». Così – presentando anche la mostra dedicata a Berlinguer, a quarant’anni dalla morte – il direttore delle testate giornalistiche del gruppo L’Unione Sarda, Emanuele Dessì, ricorda lo storico leader del Pci, nato il 25 maggio 1922 a Sassari. È una delle ricorrenze scelte e commentate da Dessì che torna come editorialista della settimana dal 19 al 25 maggio a “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura firmato da Giovanni Paolo Fontana, in onda tutti i giorni alle 00.10 e in replica alle 8.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia.

Il “gran rifiuto”

La settimana di Dessì si apre lunedì ricordando papa Celestino V, morto nel 1296. La sua figura - immortalata da Dante nel “gran rifiuto” - è legata alla scelta di rinunciare al papato, nel 1294, per tornare alla vita ascetica. Martedì 20 ricorre la vittoria del film di Fellini “La dolce vita” a Cannes. Una pellicola accompagnata dalle polemiche sui costi di produzione, ma gli incassi record misero tutti d’accordo. Mercoledì riflettori sul 2006, quando il Montenegro diventa uno stato indipendente, dopo il referendum popolare che sancisce la fine dell'unione con la Serbia, mentre giovedì 22 ricorre la nascita, nel 1974 a Torino, del Nucleo Speciale di Antiterrorismo, istituito dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Venerdì si ricorda la morte sul rogo, nel 1498, in piazza della Signoria a Firenze, di Girolamo Savonarola. I suoi attacchi contro clero e governanti corrotti lo rendono inviso a papa Alessandro VI, che nel 1497 lo scomunica, accusandolo di eresia. Una figura che la Chiesa ha riabilitato.

Il grande Eduardo

Sabato 24 è di scena Eduardo De Filippo, nato nel 1900. Attore, regista e commediografo è uno dei massimi esponenti del teatro napoletano, ma soprattutto della cultura italiana del Novecento. Dopo gli esordi con i fratelli Peppino e Titina, fonda “Il teatro di Eduardo”, nel cui cartellone entrano capolavori come “Napoli Milionaria” e “Filumena Marturano”. La settimana di Emanuele Dessì si chiude domenica 25 maggio ricordando la nascita di Enrico Berlinguer, al quale è stata dedicata la mostra allestita a Sassari, sua città natale, e ora trasferita alla Terrazza coperta del Bastione di Cagliari. Si potrà visitare sino alla fine di maggio. (red. cult.)

